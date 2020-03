Selgus Tokyo olümpiamängude uus toimumisaeg

Algse plaani kohaselt toimunuks olümpiamängud tänavu 24. juulist 9. augustini, kuid eelmisel nädalal teatasid ROK, Tokyo olümpia korralduskomitee ja Jaapani valitsus, et tingituna üleilmsest koroonaviiruse pandeemiast pole võimalik võistlusi sel aastal läbi viia.

Olümpiamängude uus toimumisaeg kattus osaliselt järgmise aasta augustisse planeeritud kergejõustiku maailmameistrivõistlustega, mille toimumisaega ootab nüüd samuti ees korrigeerimine.

Kergejõustiku MM Ameerika Ühendriikides Oregonis Eugene'is oleks algselt toimunud 6.–15. augustil 2021, kuid pärast ROK-i otsust teatas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit, et MM lükatakse edasi 2022. aastasse. Täpsemad kuupäevad on veel selgumisel.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa