Allikad: otsus Tokyo olümpia edasilükkamise kohta tuleb lähipäevil

Nii ROK kui Tokyo olümpia korraldajad on päev-päevalt üha suurema surve all mängud üleilmse koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükata ning teisipäeval plaanivad Jaapani peaminister Shinzo Abe ja ROK-i president Thomas Bach pidada konverentskõne, kus arutatakse olümpiamängude plaanitust hiljem korraldamist.

Esmaspäeval ütles ROK-i pikaajaline liige Dick Pound väljaandele USA TODAY Sports, et Tokyo olümpiamängude edasilükkamine on juba otsustatud ning et tõenäoliselt peetakse mängud 2021. aastal. Tegemist pole veel aga Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametliku avaldusega ning ROK-i enda sõnul erinevaid stsenaariume alles arutatakse.

Mitmed riigid, näiteks Kanada ja Uus-Meremaa on teatanud, et kui olümpia peaks toimuma sel aastal, siis nende sportlased seal ei võistle. Mängude edasilükkamist on nõudnud teiste seas Norra, Colombia ja Sloveenia olümpiakomiteed, aga ka USA kergejõustikuliit.

Tokyo olümpia peaks plaanide kohaselt algama 24. juulil.