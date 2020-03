Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa lausus olümpiamängude edasilükkamise kinnituse kohta, et iga konkreetne uudis teadmatuse olukorras on teretulnud. "Igasugune selgus segases olukorras annab kõigile kindlustunnet. Eks ta arvata oli. Suurte riikide suured alaliidud hakkasid ära ütlema ja ROK-il midagi üle ka poleks jäänud. Ma arvan, et see on ainuõige otsus – inimese tervis on ikka ennekõike, pärast kõik muu," kommenteeris Sõõrumaa otsust ERR-ile antud intervjuus.

"Edasisi juhtnööre saab päris palju olema, aga kõige põhilisem on, et ta (olümpia - toim.) toimub järgmise aastas suvel – mis kuu sees, see veel kõik selgub. Eks spordielu tundvad inimesed hakkavad siin ju vaatama, mis selle ette, ümber ja järgi toimub ning mis mu tänane vorm, vanus ja võimalused on. Eks igaühe peas saab hakata konkreetne mõte liikuma."

Kas Eesti olümpiasportlaste toetus jookseb edasi, kui tsüklile lisandub veel üks aasta? "Sportlased, kes on olümpiale pääsemas, neil jookseb igal juhul edasi ja meil on üks selline fantastiline projekt nagu Team Estonia ja olümpia võimalikest medalitaotlejatest on kõik seal kirjas. Team Estonia ei vaata vaid ainult üht olümpiat ja ühte aastat, vaid ta vaatab oluliselt pikemalt ette."

Sportlased raha otsa saamise pärast muretsema ei pea, usub EOK president. "Ei ole viimaste aastatel nende ettevalmistus raha pärast katki ega jää ka nüüd. Igal juhul need vahendid leitakse. Lihtsalt nende ettevalmistusperiood pikeneb. Siiamaani vaadati ju nende rahaline kasutus ja eesmärk ümber peale olümpiat. Nüüd see pikeneb aasta võrra."