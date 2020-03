Kirt edasilükkunud olümpiast: iga päev lisaks annab aega valmistuda

"See otsus tehti üpris kiiresti. Algul öeldi, et sellega läheb neli nädalat aega, aga nüüd sportlased teavad, mis on ees ootamas ja ei ole enam seda teadmatust, mis neil varem oli," kommenteeris odaviske MM-hõbe Magnus Kirt ERR-ile antud intervjuus.

"Eks seal oli laual ju erinevad variante – kas lükata seda mõni kuu edasi, kas lükata aasta edasi, teha see õigel ajal või teha see tühjade tribüünide ees. Ma usun, et see otsus ohutuse poolelt oli hea ja kindel."

Kirt tunnistab, et isiklikus plaanis tulevad võidetud päevad hiljutist vigastuspausi silmas pidades kasuks. "Nagu oleme tiimiga öelnud, et iga päev lisaks annab meile natuke rohkem aega valmistuda. Meil oli päris suur vigastus ja see nõuab natuke aega, aga kindlasti see ei ole ka selline aeg, et me ei tahaks see suvi üldse võistelda. Valmistume ikkagi selleks suveks. Me teame ka nüüd, et aasta võrra on olümpia edasi lükkunud ja et tuleb valmistuda 2021. aastaks. Pöidlaid me pihus ei hoidnud, et see edasi lükataks. Olime valmis vastavalt olukorrale treenima ja valmistuma."

Mida sportlased nüüd kõige rohkem ROK-ilt ootavad? "Mis tehti praegu väga hästi, on see, et otsus tehti väga kiiresti. Ma arvan, et järgmised sammud Olümpiakomitee poolt treeningprotsessi ei sega, seda segab praegu see viirus ja sellest tulenevad tõkised. Olümpiakomiteel on näiteks kergejõustiku poole pealt üleval küsimused, et kas MM toimub samal ajal, või natuke hiljem; kas praegused normid kehtivad; kas toetussüsteemid jätkuvad ka järgmisel aastal. Need on sellised küsimused, millele oskavad asjatundjad vastata, aga need on need mõningad küsimused, mis üles kerkivad."