Kanter: arvan, et võime öelda küll, et 24. juulil olümpia ei hakka

"Eks seis on päris keeruline. Olümpia edasilükkamine või ärajätmine on väga kompleksne teema ja kui vaatame viimaste päevade arenguid, on igasugune tulevik väga segane," tõdes Kanter "Ringvaates". "Täna see kõne algas ROK-i presidendi pöördumisega, ta selgitas viimaste otsuste ja arengute tagamaad. Selge see, et kui muu maailm võitleb suurte probleemidega, tundub natuke hullumeelne, et ROK endiselt kinnitab, et mängud toimuvad ja toimuvad õigeaegselt."

"President kinnitas, et võib-olla kuu aega tagasi oli põhifookus sellel, milline on hetkeolukord Jaapanis ja kas seal on võimalik mänge pidada. Praegu tunduvad seal asjad soodsas suunas arenevat, aga viimase nädala arengud Euroopas ja Ameerikas on teinud ameerika mägesid. Olukord on väga ärev," jätkas Kanter. "Sellest tulenevalt, ma arvan, võime öelda küll, et 24. juulil need mängud vist arvatavasti ei hakka."

Miks ROK otsusega venitab? "See oli ka põhiline sportlasesindajate mure. Võib-olla piisaks sellest, kui öeldaks, et ei toimu nendel kuupäevadel, see on ka sõnum," arutles Kanter. "Aga eks põhimure on selles, et kõikide osapoolte – eelkõige siis Jaapani ja Tokyo – seisukohast on hästi oluline, et nemad on ka selle otsuse juures, kui toimub edasilükkamine või mis iganes. Nemad on sinna väga palju panustanud. Kui ROK teeks selle otsuse ühepoolselt, siis Tokyo võib vabalt ka öelda, et sellisel juhul korraldage neid asju ise."

Millal võiks Tokyo olümpia toimuda? "Eks see on kõigi jaoks hästi pinev küsimus. On see sellel aastal, on see järgmisel aastal," mõtiskles Kanter. "Kuna kogu protsess on väga-väga keeruline, on käinud kõlakas, et selleks, et otsus erinevate stsenaariumitega läbi kaaluda, on vaja vähemalt nelja nädalat. ROK-i täitevkomitee töötab päevad-ööd, et seda uut plaani välja töötada. Praeguse seisuga keegi ühte kuupäeva välja ei luba, oleme ooteseisundis."

Kanter rääkis, et veidi rohkem kui nädal tagasi tuli tema Portugali laagrist koju, üks tema õpilastest, poolakas Robert Urbanek jäi pisut kauemaks ja tema tuli juba n-ö päästa. "Neile läks järele Poola presidendi erilennuk, millega korjati kokku nende sportlased üle Euroopa," rääkis Kanter. "Praegu oleme videorežiimil. Poisid on leidnud erinevaid võimalusi. Urbanek läks koju vanemate juurde, tõmbas puu otsa koormakatte ja heidab terrassilt võrku. Poistel on mingid kangid kuskilt küla pealt leitud, teevad, mis saavad. Midagi lihtsat ei ole. Aga kõik on karantiinis ja tegutsevad suhteliselt iseseisvalt."

Eesti olümpiasportlastel on esmaspäevast võimalik eriloaga Audenteses ja Pärnu sõudebaasis treenida.