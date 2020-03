Veel aasta oodata? Karjääri lõppu plaaninud olümpiatähed ei pruugi selleks valmis olla

Esmaspäeval kõlasid esimesed tõsisemad vihjed selle kohta, et peagi annab ROK teada olümpiamängude edasi lükkamisest aasta võrra. Rahvusvaheline Olümpiakomitee on juba öelnud, et mängude edasi lükkamisega kaasnevad tohutud raskused, kuid ROK ja mängude korralduskomitee pole sugugi ainsad, kelle edasilükkamine elutähtsa dilemma ette seab.

Hulk sportlasi, kes plaanisid Tokyo olümpiamängudega oma karjäärile punkti panna, peavad nüüd mõtlema, kas pingutada veel aasta enda vormis hoidmisega või jätta fännidega hüvasti ilma võimaluseta viimast korda olümpiamängudel särada. Ning mitte ainult – osadel neist on juba ka olümpiajärgselt kavatsusi ja kohustusi, mõningad naisatleedid on plaaninud emakssaamist.

Juba varemalt oli Tokyo järel tippspordist loobumisest teada andnud ameeriklannast võimlemistäht Simone Biles, kes oleks OM-i edasi lükkamisel järgmisel suvel 24-aastane. Eelmisel aastal ütles ta kindlas toonis, et kavatseb tippspordis jätkata vaid veel ühe aasta, Tokyo olümpiani.

"Tokyo jääb kindlasti minu viimaseks olümpiaks," rääkis neljakordne olümpiavõitja ja 19-kordne maailmameister. "Tunnen, et mu keha on nii palju pidanud läbi elama ning vahel on mul tunne, nagu see lihtsalt ei peaks enam vastu. Suure osa ajast olen valudes, aga see tundub juba peaaegu normaalne, sest kui kuskilt ei valutaks, hakkad mõtlema, et suudad veelgi rohkem pingutada." Kas Biles suudab veel ühe aasta sedasi vastu pidada?

41-aastane kolmekordne olümpiavõitja rannavõrkpallis, ameeriklanna Kerri Walsh Jennings kuulub samuti nende hulka, kes treenis Tokyo mängudeks kindla plaaniga pärast seda karjäärile joon alla tõmmata. "Mul on kolm last, kes kõik kiiresti kasvavad – ma ei taha nende eludest eemal olla sellisel määral, nagu see sport nõuab," rääkis Walsh Jennings Elle ajakirjale antud intervjuus.

Sama kehtib 35-aastase uus-meremaalanna Valerie Adamsi kohta. Kahekordne olümpiakuld plaanis oma viiendate olümpiamängudega sportlaskarjääri lõpetada. Ka temal on kaks last peres kasvamas, pärast teise lapse sündi naasis ta treeningutele alles sel aastal. Treener Scott Goodmani sõnul pole ta Adamsiga jõudnud tulevikuplaane veel arutada. "Ma pole temaga veel maha istunud, et sellest rääkida, aga veel 12 kuud oodata… see võib tema otsust tugevasti mõjutada," tsiteeris Reuters Goodmani.

Kindla otsuse Tokyoga karjäär lõpetada, oli välja öelnud ka sprinter Justin Gatlin. Järgmisel suvel oleks ta 39-aastane. " Tahan lõpetada olümpiamängudega. Minu eesmärk on pidada vastu kuni 2020. aasta suveni ja siis veel viimast korda pjedestaalile ronida. Seejärel võin naelikud südamerahuga varna riputada," rääkis 100 meetris Ateenas kulla, Rios hõbeda ja Londonis pronksi võitnud Gatlin eelmisel aastal. Veel üheks aastaks ei pruugi tal aga jaksu ja motovatsiooni jätkuda.

2017. aastal teatas Briti jooksja Mo Farah staadionijooksude karjäärile punkti panemisest, et keskenduda hoopis maratonidele. Eelmise aasta novembris tegi ta aga ootamatu kannapöörde ja teatas, et püüab Tokyos kaitsta oma 10 000 m jooksu kuldmedalit. Ka Londonis samal distantsil võidutsenud Farah'l on lisaks 5000 meetris kaks olümpiakulda. Tokyo mängude edasi lükkamisel oleks ta järgmisel suvel aga 38-aastane. Kuna ROK pole otsust veel ei üht- ega teistpidi välja öelnud, pole ka Farah teada andnud, kas tema plaan on endiselt jõus.

Veel paar aastat tagasi Tokyo olümpia suhtes üsna kahtleval positsioonil olnud USA tippujuja, viiekordne olümpiavõitja Katie Ledecky on Tokyo mänge silmas pidades kõvasti treeninud, kuid nüüd on ujulate sulgemine edasistele treeningutele kriipsu peale tõmmanud. Kas temas jätkub motivatsiooni pingutada veel aasta? Kui Missy Franklin poolteist aastat tagasi kõigest 23-aastasena oma karjääri lõpetas, et pereloomise plaane pidada, oli Ledecky esimene, kes tema otsust tunnustas ja kiitis.

Ujujatest on küsimärgi all veel ka ungarlanna Katinka Hosszu saatus, kes lõpetas möödunud aasta lõpus koostöö treeneriga ja jätkas Tokyoks valmistumist omapäi. Järgmise aasta suvel oleks kolmekordne olümpiavõitja 32-aastane.

USA golfar Tiger Woods (44), šveitslasest tenniseäss Roger Federer (38), Brasiilia jalgpallurid Formiga (42) ja Marta (34) on samuti nimed, kellele vanus kuklasse surub.

Londoni olümpiavõitja 35-aastane austraallasest käija Jared Tallent, kes noppis kahvatumat karva medalid ka Londonis ja Rios on aga juba teada andnud, et kuigi plaanis sel aastal pärast olümpiat ka karjäärile joone alla tõmmata, jätkab ta mängude edasi lükkamise korral treenimist. Olümpiapiletit tal veel ka pole, kvalifikatsioonivõistlused pidid aset leidma kevadel, kuid on nüüd edasi lükatud.

Üks veteransportlane, kellele olümpia edasi lükkamine võib aga isegi uut lootust anda, on Briti tennisetäht Andy Murray, kellele tehti möödunud aasta jaanuarikuus puusaoperatsioon, kuid kes rääkis veebruari lõpus Guardianile, et tegelikult vajaks puus veel korrigeerimist. Guardianile tunnistas šotlane, et mänguisu on tal suur, iseasi, kas keha vastu peab. Aastane paus võiks olla täpselt see, mida tennisetäht vajab.

Ka 29-aastane Londoni olümpiavõitja 50 m vabaujumises, prantslane Florent Manaudou võib mängude edasi lükkamisest võita. Pärast Rio mänge ujumisega pausi teinud ja hoopis käsipalli mänginud ning telekommentaatorina kätt proovinud Manaudou otsustas basseini naasta ja Tokyo nimel treenima hakata aasta eest. Lisa-aasta võib Manaudoul aidata end paremini vormi ajada.