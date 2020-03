ROK-i liige: Tokyo olümpia lükatakse ilmselt 2021. aastasse

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) pikaajaline liige Dick Pound ütles väljaandele USA TODAY Sports, et Tokyo olümpiamängude edasilükkamine on juba otsustatud, tõenäoliselt peetakse mängud 2021. aastal.

"Selle info põhjal, mis on ROK-il praeguseks olemas, on otsustatud Tokyo olümpia edasi lükata," teatas Pound. "Kuidas täpselt edasi minnakse, pole veel otsustatud, aga nii palju ma tean, et olümpia ei alga 24. juulil."

Pound ütles, et usub, et ROK avalikustab õige pea enda järgmised sammud. "Kõigepealt lükkame mängud edasi ja siis hakkame tegelema igasuguste tagajärgedega, mis sellega kaasnevad. Ja need on tohutud," ütles Pound.

ROK teatas pühapäeval, et hakkab Tokyo olümpiamängude ärajätmine pole variant, küll aga on nad valmis selleks, et võib-olla tuleb 24. juulil algama pidanud olümpia koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükata. ROK alustab koos korralduskomitee ja Jaapani ametivõimudega erinevate stsenaariumite detailset läbiarutamist ja lõplik otsus Tokyo olümpia toimumisaja kohta tehakse hiljemalt nelja nädala pärast.

Sama kinnitas ROK-i kõneisik ka nüüd, kui USA TODAY Poundi väite kohta kommentaari küsis. "Nagu ütlesime, arutame erinevaid stsenaariume," ütles Mark Adams.

Mitmed riigid, näiteks Kanada ja Uus-Meremaa on teatanud, et kui olümpia peaks toimuma sel aastal, siis nende sportlased seal ei võistle.