Tokyo olümpia korraldajad plaanivad mänge 2021. aasta juuliks

Pandeemiat ja ettevalmistusaega arvestades on kõige tõenäolisem alustada olümpiamänge 2021. aasta 23. juulil, ütles NHK korralduskomisjoni allikatele viidates.

Tokyo kuberner Yuriko Koike tegi reedel ettepaneku viia mängud vähem palavale ja niiskele ajale. See võimaldaks viia ka maratoni ja teised jooksud läbi Tokyos Sapporo asemel, kuhu Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on need kavandanud.

Korraldusmeeskond eesotsas Yoshiro Moriga arutab praegu ROK-iga olümpiamängude läbiviimise võimalikke aegu, kirjutas ajaleht Asahi Shimbun.

Mori ütles laupäeval Jaapani televisioonile, et otsusele loodetakse jõuda nädala jooksul.

Olümpiamängud pidanuks algama tänavu 24. juulil ja paraolümpia 25. augustil, kuid Jaapan teatas eelmisel nädalal, et kokkuleppel ROK-iga lükatakse mängud koroonapandeemia tõttu edasi.