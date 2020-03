Prantsusmaa spordiminister: Tour de France'i ärajätmist on veel vara otsustada

Kuigi üleilmse koroonaviiruse pandeemia tõttu on ära jäetud enamik tänavusi suuri spordisündmusi, pole Prantsusmaa velotuuri toimumise asjus veel otsust langetatud. Prantsuse spordiministeeriumi väitel on selleks veel liiga vara.

"Touri puhul on tegemist üliolulise spordisündmusega ning selle ärajäämise asjus on veel liiga vara otsust langetada. Kõigeks on oma aeg. Praegu on meil olulisemaidki asju, millega tegeleda. Keskendume praegu esmasele ja siis vaatame edasi," kirjutas Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu sotsiaalmeedias.

Prantsusmaa raadiojaama France Bleu andmeil kaalub Prantsusmaa ühe võimalusena ka velotuuri pidamist ilma pealtvaatajateta, et minimeerida koroonaviirusesse nakatumise ohtu.

Tänavune Tour de France, mille raames läbitakse 3470 km, peaks algama 27. juunil ja lõppema 19. juulil.