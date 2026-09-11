Eesti paarid alustasid U-22 rannavõrkpalli EM-i põhiturniiri võitudega

Madridis alustati neljapäeval U-22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste põhiturniiriga, kus avamängu võitsid nii Armin Kender ja Patrik Parijõgi kui ka Keira Lukas ja Sandra Lepp.

Kender ja Parijõgi (11. asetus) kohtusid neljapäeval F-alagrupis Taani paari Villads Lundby Anderseni ja Villads Flügge Napieriga (19. asetus), keda võideti 2:0 (21:15, 25:23). Järgmine mäng ootab Eesti noormehi ees reedel, kui Eesti aja järgi kell 11 minnakse vastamisi Poola duo Marcel Wanati ja Jakub Krzeminskiga (6. asetus), vahendab Volley.ee.

Ka Lukas ja Lepp (16. asetus) alustasid põhiturniiri A-alagrupis võiduga, kuigi nägid selle nimel kolm geimi vaeva – 2:1 (18:21, 21:11, 15:11) võit võeti taanlannade Mille Maxwel Berthou ja Mila Razdorov Lyø (24. asetus) üle. Reedel Eesti aja järgi kell 12.40 heitlevad Lukas ja Lepp hispaanlannade Sofía Izuzquiza Corulla ja Adriana Serrano Ferroga (1. asetus).