UEFA avalikustas Venemaa eurosarjakvoodid, kui piirangud tühistataks

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on avalikustanud esialgse hooaja 2027/2028 kohtade jaotuse eurosarjas. Nimekirja on lisatud ka Venemaa klubid. Plaan läheb käiku siiski üksnes siis, kui Venemaa jalgpallile kehtestatud piiranguid leevendatakse.

Praeguse kava järgi saaks Venemaa meister koha Meistrite liiga esimeses eelringis, Venemaa karikavõitja koha Euroopa liiga esimeses eelringis ning lisaks veel kaks klubi koha Konverentsiliiga teises eelringis.

See kehtib siiski juhul, kui Venemaa klubide eurosarjades osalemise keeld peaks tühistatama. Alates 2022. aasta veebruarist ehk sõjategevuse algusest Ukrainas on Venemaa rahvusvahelisest jalgpallist eemaldatud.

Pärast seda, kui rahvusvaheline olümpiakomitee lõpetas tänavu suvel Venemaa olümpiakomitee tegevuse peatamise ehk ennistas ta oma liikmeks ja loobus soovitusest hoida Venemaa meeskonnad rahvusvahelistelt võistlustelt eemal, on rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA olnud valmis kaaluma nende taaskaasamist.

UEFA plaani kohaselt saaks Eesti meister koha samuti Meistrite liiga esimeses eelringis ning lisaks kolm klubi koha Konverentsiliiga esimeses eelringis.

Kõige parematel tingimustel on esindatud Inglismaa, Itaalia, Hispaania ja Saksamaa, kel on neli kohta Meistrite liiga põhiturniiril, lisaks kaks klubi Euroopa liiga põhiturniiril ja üks klubi Konverentsiliiga otsustava eelringi faasis.