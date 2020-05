Valitsus ei võimalda Rally Estonia raha eest Tänakul ja Märtinil WRC testrallit korraldada

Käesoleva aasta riigieelarves on sihtotstarbelise eraldisena ette nähtud 980 000 eurot Rally Estonia korraldamiseks, aprillis pakkus Autospordi Liit riigile partnerlust, et tagada erakorraliste olude kiuste suurürituse toimumine ja autospordi jätkuvus laiemalt.

Valitsusele esitatud pöördumises toodi välja neli ettepanekut, millest kaks hõlmasid rahvusvahelise suurvõistluse korraldamist.

EAL küsis riigipoolset tuge 450 000 euro ulatuses, et korraldada enne autoralli MM-sarja jätkumist Eestis testralli.

Nende sõnul eksisteerib arvestatav tõenäosus, et autoralli MM-sari jätkub 6.-8. augustil Soomes, aga enne seda puudub nii võistkondadel kui võistlejatel võimalus võistlussituatsioonis autosid testida. Kui nii peaks minema, siis on Eestil unikaalne võimalus korraldada vahetult enne Soome võistlust testralli, millele õnnestuks tuua valdav osa tänaseid maailma tippsõitjaid.

Samuti on pöördumises ettepanek toetada riigipoolselt mistahes EAL egiidi all läbiviidavat võistlust Eesti võistlejalitsentsiga sportlaste osavõtutasude ulatuses. Võistlejate ning korraldajate motiveerimiseks on 2019. aastal kehtinud osavõtutasudest lähtuvalt palutud 425 000 eurot.

Pöördumises on veel ligi 70 000 euro ulatuses ettepanekuid toetada autospordi järelkasvule suunatud võistlussarja "Talendid rajale" korraldamist ja alaliidu infosüsteemi väljatöötamist ja juurutamist.

EAL-i toetuste summa on 942 000 eurot ning liidu sõnul tagaksid toetused väiksema kogukuluga, kui Rally Estonia jaoks eraldatud, suurürituste toimumise ja autospordi jätkuvuse laiemalt.

Valitsusele 16. aprillil saadetud pöördumisele oli muuseas alla kirjutanud ka kaitsev autoralli maailmameister Ott Tänak, endine WRC sõitja Markko Märtin ja EAL juhatuse liige Oleg Gross.

Esmaspäeval vastas kultuuriminister Tõnis Lukas EAL-i pöördumisele ja teatas, et valitsusel ei ole ettepanekute põhjal võimalik toetusi oluliselt tõsta ega teha kokkulepitud toetamise reeglites põhimõttelisi erandeid.

"Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eelarves on ette nähtud 980 000 eurot Estonian Autosport Events MTÜ-le sihtotstarbeliselt Rally Estonia korraldamiseks. Tegemist on sihtotstarbelise toetusega, mida ei ole võimalik Eesti Autospordi Liidule teie kirja alusel esimest korda toimuva ürituse korraldamiseks osaliselt eraldada," kirjutas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Samuti täiendas Lukas, et juulis ja augustis toimuvaid piiratud külastajate arvuga ürituste toimumist on veel vara kinnitada ja avalike ürituste korraldamine ja tingimused kinnitatakse valitsuse poolt maikuu jooksul.