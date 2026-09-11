Eesti 3x3 korvpallurid alustasid EM-i kaotusega

Jörgen Rikberg viskas Eesti koondise kasuks kuus, Jaan Puidet viis ja Mihkel Kirves kolm punkti. Kaheksast kaugviskest tabas kamba peale aga vaid üks. Prantslasi vedas kümme silma kogunud Jules Rambaut.

Eesti koondis jäi taha 2:8 ja 4:11. Seejärel vähendati vahe kolmele (11:14) ja hiljem vaid ühele punktile (14:15). Paraku olid prantslased otsustavatel hetkedel ikkagi paremad.

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