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Eesti 3x3 korvpallurid alustasid EM-i kaotusega

Korvpall
Mihkel Kirves
Mihkel Kirves Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti 3x3 korvpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri esimese alagrupikohtumise Prantsusmaale 14:18.

Eesti koondis jäi taha 2:8 ja 4:11. Seejärel vähendati vahe kolmele (11:14) ja hiljem vaid ühele punktile (14:15). Paraku olid prantslased otsustavatel hetkedel ikkagi paremad.

Jörgen Rikberg viskas Eesti koondise kasuks kuus, Jaan Puidet viis ja Mihkel Kirves kolm punkti. Kaheksast kaugviskest tabas kamba peale aga vaid üks. Prantslasi vedas kümme silma kogunud Jules Rambaut.

Reede hilisõhtul mängib Eesti koondis veel teise alagrupikaaslase Saksamaaga. Kolmeliikmelisest alagrupist jõuavad veerandfinaali kaks paremat.

EM-finaalturniir toimub Antverpenis 11.-13. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

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