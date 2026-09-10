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Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

Võrkpall
Soome meeste võrkpallikoondis
Soome meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Võrkpall

Soome meeste võrkpallikoondis teenis Tamperes peetava EM-finaalturniiri alagrupis kindla võidu, kui alistas kodupubliku ees Taani kolmes geimis.

Soome võitis C-grupi avakohtumises Taani vastu avageimi tulemusega 25:22, teise geimi 25:17 ning vormistas kolmandas geimis kindla 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) võidu.

Joonas Jokela (+13) ja Luka Marttila (+10) tõid võidumängus 17 punkti, Nooa Marttila (+4) lisas omalt poolt veel 11. Taanlaste eest oli resultatiivseim 13 punktiga Ulrik Bo Dahl (+8). Soome vastuvõtt oli 46 protsenti (Taani 33%), rünnakuid lahendati 62-protsendilise eduga (Taani 42%). Soomlased said servil kuus ässa, taanlased neli. Blokist sai Soome kümme punkti ja Taani seitse.

Ülejäänud neli meeskonda Tamperes toimuval C-grupi turniiril asuvad võistlustulle reedel, Eesti kohtub Serbiaga ja Holland Belgiaga.

B-grupis alistas Poola Portugali 3:0 (25:12, 25:18, 25:20) ning Ukraina Iisraeli 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19). Võõrustaja Bulgaaria alustas kolmapäeval 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) võiduga Põhja-Makedoonia üle. D-grupis alistas Prantsusmaa Šveitsi 3:0 (25:23, 31:29, 25:21) ja Saksamaa saavutas Türgi üle 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) võidu. Võõrustaja Rumeenia pidi esimeses mängus Läti 3:1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24) paremust tunnistama.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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