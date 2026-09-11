Jalgpallimuuseumis on vaatamiseks Mart Poomi 11 tähenduslikku eset

Tallinnas A. Le Coq Arenal asuvas Eesti Jalgpallimuuseumis on üleval näitus pikaaegse Eesti koondise ning Arsenali, Derby County ja Sunderlandi väravavahi Mart Poomi 11 mälestusväärse esemega.

Novembri lõpuni saab jalgpallimuuseumis näha nii Mart Poomi mängusärke, erinevaid medaleid ja tunnustusi kui ka näiteks pudelit Poominator Ale humalajooki, mis pruuliti Inglismaal Poomi karjääri ainsa värava auks.

"Mart Poomi pikk ja väärikas karjäär nii Eesti koondises kui Inglismaa klubides on igati esiletõstmist väärt ja teeme selle näitusega kummarduse meie pikaaegsele esikindale. Loodame, et näitus aitab nooremal põlvkonnal paremini tundma õppida Eesti jalgpalli üht kõige silmapaistvamat isiksust ning tuletab kogenud jalgpallisõpradele meelde hulga emotsioone ja mälestusi, mida Mart Poom oma mängijakarjääri jooksul suutis pakkuda," sõnas Eesti Jalgpallimuuseumi haridus- ja külastuskuraator Joosep Markus Pild.

Lisaks Mart Poomi esemetele saab jalgpallimuuseumis tutvuda Eesti jalgpalli ajalooga nii esemetena kui elamuskinos ja infotahvlite videona, reaktsiooniseinal ületada Karl Jakob Heina tulemust ja kehastuda jalgpallikommentaatoriks.

2025. aasta oktoobris A. Le Coq Arenal avatud Eesti Jalgpallimuuseum on osa Tartus tegutsevast Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist ning loodi koostöös Sportlandi ja Eesti Jalgpalliliiduga.