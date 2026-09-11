X!

Jalgpallimuuseumis on vaatamiseks Mart Poomi 11 tähenduslikku eset

Jalgpall
Mart Poomi esemed Eesti Jalgpallimuuseumis
Mart Poomi esemed Eesti Jalgpallimuuseumis Autor/allikas: Ivo Hunt / Eesti Jalgpallimuuseum
Jalgpall

Tallinnas A. Le Coq Arenal asuvas Eesti Jalgpallimuuseumis on üleval näitus pikaaegse Eesti koondise ning Arsenali, Derby County ja Sunderlandi väravavahi Mart Poomi 11 mälestusväärse esemega.

Novembri lõpuni saab jalgpallimuuseumis näha nii Mart Poomi mängusärke, erinevaid medaleid ja tunnustusi kui ka näiteks pudelit Poominator Ale humalajooki, mis pruuliti Inglismaal Poomi karjääri ainsa värava auks. 

"Mart Poomi pikk ja väärikas karjäär nii Eesti koondises kui Inglismaa klubides on igati esiletõstmist väärt ja teeme selle näitusega kummarduse meie pikaaegsele esikindale. Loodame, et näitus aitab nooremal põlvkonnal paremini tundma õppida Eesti jalgpalli üht kõige silmapaistvamat isiksust ning tuletab kogenud jalgpallisõpradele meelde hulga emotsioone ja mälestusi, mida Mart Poom oma mängijakarjääri jooksul suutis pakkuda," sõnas Eesti Jalgpallimuuseumi haridus- ja külastuskuraator Joosep Markus Pild. 

Lisaks Mart Poomi esemetele saab jalgpallimuuseumis tutvuda Eesti jalgpalli ajalooga nii esemetena kui elamuskinos ja infotahvlite videona, reaktsiooniseinal ületada Karl Jakob Heina tulemust ja kehastuda jalgpallikommentaatoriks.  

2025. aasta oktoobris A. Le Coq Arenal avatud Eesti Jalgpallimuuseum on osa Tartus tegutsevast Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist ning loodi koostöös Sportlandi ja Eesti Jalgpalliliiduga. 

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:42

Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

15:03

Jalgpallimuuseumis on vaatamiseks Mart Poomi 11 tähenduslikku eset

13:48

UEFA avalikustas Venemaa eurosarjakvoodid, kui piirangud tühistataks

12:05

Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

08:22

Bayern murdis norralased maha, Itaalia väikeklubi säras

10.09

Maardu Linnameeskonna mäng peatati kihlveopettuse kahtluse tõttu

10.09

Eesti rannajalgpallikoondis sai väravaterohkes mängus Tšehhilt kaotuse

10.09

Jalgpalliliit määras distsiplinaaruurimise ajaks kolm keeldu

10.09

Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

10.09

Meistrite liiga: tiitlikaitsja PSG lõi kuus ja Barcelona viis väravat

sport.err.ee uudised

17:45

EOK premeerib noori medaliste ja nende treenereid

17:08

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

16:42

Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

16:10

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi

15:39

Eesti 3x3 korvpallurid alustasid EM-i kaotusega

15:03

Jalgpallimuuseumis on vaatamiseks Mart Poomi 11 tähenduslikku eset

14:31

Olümpia korraldusjuht lahkus pärast sisepingeid ametist

14:01

Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

13:48

UEFA avalikustas Venemaa eurosarjakvoodid, kui piirangud tühistataks

13:04

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

12:05

Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

11:31

Koroonapassi võltsinud endine Šveitsi peatreener sai tegutsemiskeelu

11:02

TÄNA OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

10:04

Eesti saalihokinoored jätkavad kodust MM-valikturniiri veatult

09:47

Tiisler EM-il: loodan, et siia tuleb vähemalt tuhat Eesti võrkpallisõpra

09:10

Eesti paarid alustasid U-22 rannavõrkpalli EM-i põhiturniiri võitudega

08:22

Bayern murdis norralased maha, Itaalia väikeklubi säras

08:02

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Arnover võistleb nädalavahetusel kiirendusspordi Euroopa meistritiitlile

10.09

Hispaania alistas Austraalia ja võttis viimase poolfinaalikoha Uuendatud

loetumad

10.09

Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

10.09

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

08:02

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Hispaania alistas Austraalia ja võttis viimase poolfinaalikoha Uuendatud

10.09

Saksamaa naiskond lülitas valitseva Euroopa meistri konkurentsist

11:02

TÄNA OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

08:22

Bayern murdis norralased maha, Itaalia väikeklubi säras

10.09

Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

09.09

Suure edu maha mänginud Austraalia pääses üle noatera veerandfinaali

09.09

Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo