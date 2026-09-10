Saksamaa naiskond lülitas valitseva Euroopa meistri konkurentsist

Berliinis toimuvatel naiste korvpalli maailmameistrivõistlustel sündis neljapäeval üllatus, kui Saksamaa naiskond alistas veerandfinaalis viimasel kahel EM-il võidutsenud Belgia. Edasipääsu poolfinaali kindlustas ka Prantsusmaa.

Saksamaa naised jäid kohtumise alguses kaotusseisu, aga lõpetasid avaveerandi tugevalt ning tormasid teisel veerandil 16:2 spurdi toel 13 punktiga juhtima. Belglannad lihvisid poolajapausiks vahe seitsmele punktile, aga Saksamaa jätkas kolmandal veerandil võimsalt ning saavutas ühel hetkel 18-punktilise edu. Kahekohaline eduseis säilis ka terve neljanda veerandi ning Saksamaa saavutas vinge 93:74 (22:19, 20:16, 32:24, 19:15) võidu.

Belgia näol on tegemist 2023. ja 2025. aasta Euroopa meistriga, Saksamaa koondise auhinnakappi kuulub vaid pronksmedal 1997. aasta Euroopa meistrivõistlustelt.

Kuus sakslannat jõudis võidumängus kahekohalise punktisummani, Leonie Fiebich viskas 17 punkti ja haaras kümme lauapalli, Nyara Sabally lisas omalt poolt 16 punkti ja 12 lauapalli. Belgia eest viskas Emma Meesseman 29 punkti.

Saksamaa kohtub poolfinaalis Prantsusmaaga, kes saavutas Hiina üle veelgi kindlama 90:61 (25:20, 23:11, 22:17, 20:13) võidu. Marine Johannes ning Janelle Salaun viskasid Prantsusmaa eest 15 punkti, Gabby Williamsi arvele jäi 14 silma. Hiina liider oli 21 punkti ja üheksa lauapalli kogunud keskmängija Xu Han.

Poolfinaali on jõudnud veel USA, kes ootab vastast neljapäeva õhtul toimuvast Austraalia ja Hispaania veerandfinaalist.