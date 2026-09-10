Hispaania alistas Austraalia ja võttis viimase poolfinaalikoha

Veerandfinaal algas tempokalt, kuid hispaanlannad viskasid 15:15 viigiseisul lausa 16 vastuseta punkti ning saavutasid veerandi lõpuks 14-punktilise edu, mis kasvas poolajapausiks 21 punktile. Kolmas veerand kulges neljakordse Euroopa meistri juhtimisel ja kuigi ilma kahe liidrita mänginud Austraalia tegi neljanda veerandi alguses väikese spurdi, vormistas Hispaania kindla 89:66 (31:17, 27:20, 12:14, 19:15) võidu.

Megan Gustafson viskas võitjate resultatiivseimana 16 punkti, Iyana Martin lisas omalt poolt 13 silma ning kahekohalise summani jõudsid veel kümme punkti skoorinud Maria Conde ning Alicia Florez. Austraalia eest viskasid nii Alex Wilson kui ka Chloe Bibby 13 punkti. Steph Talbot tegi kaotusest hoolimata vägeva esituse, kogudes 11 punkti, 11 lauapalli ja seitse korvisöötu.

Hispaania kohtub poolfinaalis 11-kordse maailmameistri USA-ga, teises poolfinaalis lähevad vastamisi kahekordne Euroopa meister Prantsusmaa ning valitseva Euroopa meistri konkurentsist tõuganud Saksamaa.

ERR-i kanalitel näeb USA ja Hispaania poolfinaali, ETV2 ja spordiportaali ülekanne algab laupäeval kell 20.55.

Enne mängu:

Mulluse EM-i hõbemedalist Hispaania läbis A-alagrupi kahe võidu ja ühe kaotusega ning tagas nõnda otsepääsme veerandfinaali. Hispaania puudus küll eelmiselt MM-finaalturniirilt, mis toimus neli aastat tagasi Austraalias, aga enne seda ebaõnnestumist jõuti kolmel järjestikusel MM-il medalile, lahkudes 2014. aasta turniirilt hõbemedaliga ning 2010. ja 2018. aastal MM-idelt pronksmedaliga.

Austraalia lõpetas C-alagrupis valitseva Euroopa meistri Belgia järel teisena, mis tähendas, et nemad pidid play-off mänge alustama esimesest ringist, kus saadi kolmapäeval napilt 82:80 jagu Itaaliast. Seejuures oli Austraalia väga lähedal võidu maha mängimisele, sest kolmandal veerandil juhiti lausa 26 punktiga.

Sarnaselt Hispaaniale on Austraalia viimastel MM-idel edukalt esinenud. Neli aastat tagasi tuldi kodupubliku ees pronksmedalile ja sellest omakorda neli aastat varem teeniti hõbemedal. Erinevalt Hispaaniast on Austraalia korra maailmameistriks tulnud, kui võidukarikas kergitati pea kohale 2006. aastal.

Hispaania ja Austraalia vahelise kohtumise võitja läheb poolfinaalis vastamisi USA-ga, kes sai veerandfinaalis Ungarist jagu 108:56. Lisaks selguvad neljapäeval poolfinalistid paaridest Hiina - Prantsusmaa ning Belgia - Saksamaa.