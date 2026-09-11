Bayern murdis norralased maha, Itaalia väikeklubi säras

Kui esimesel poolajal hoidis Bayern palli 72 protsenti ajast ja tegi koguni 11 pealelööki, neist viis raamidesse, siis tabloole jäi seisuks 0:0.

Teisel poolajal tehti see aga tasa: 47. minutil avas skoori Jamal Musiala, hiljem suurendasid edu Harry Kane (61. minutil), Alphonso Davies (77.) ja Michael Olise (83., 90+2.).

Suure võiduga alustas ka Manchester United, kes sai Old Traffordil jagu Bakuu Sabah'st 4:0 (27. Matheus Cunha, 42. Bruno Fernandes, 45. Benjamin Šeško, 68. Lisandro Martinez).

Esimest korda Meistrite liigasse pääsenud Itaalia klubi alustas samuti suurepäraselt: kodus alistati sakslast RB Leipzig 4:1 (15. Martin Baturina, 38. Anastasios Douvikas, 54. Assane Diao, 90. Maximo Perrone - 58. Andrija Maksimovic).

Tulemused: Fenerbahce - AS Roma 1:1, PSV - Donetski Šahtar 1:1, Müncheni Bayern - Bodö/Glimt 5:0, Como - RB Leipzig 4:1, Manchester United - Bakuu Sabah 4:0, Praha Slavia - Lens 2:3.