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Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

Jalgpall
Ismail Kartal
Ismail Kartal Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PS Images
Jalgpall

Türgi jalgpalliklubi Istanbuli Fenerbahce peatreener Ismail Kartal sõnas pärast Meistrite liiga kohtumist, et astub ametist tagasi, aga vaid loetud minutid hiljem lükkas klubi president selle ümber.

Fenerbahce viigistas Meistrite liiga põhiturniiri avavoorus kodus Itaalia klubiga AS Roma 1:1. Pärast mängu toimunud pressikonverentsil sõnas Kartal, et lahkub ega kavatse kunagi naasta ja et otsus sündis sellest, et "tekitada klubi jaoks ruumi".

Vaid loetud minutid pärast pressikonverentsi lõppu lausus Fenerbahce president Aziz Yildirim ajakirjanikele, et Kartal siiski jätkab oma positsioonil. "Mõned fännid viskasid täna õhtul mängu ajal treeneri pihta pudeli. Ta on selle pärast endast väljas," ütles Yildirim.

"Rääkisin just Ismail Kartaliga. Ta mainis pudeliga seotud vahejuhtumit ja kurtis ka surve all olemise üle."

Kui presidendilt küsiti, kas Kartal kinnitas talle oma ametis jätkamist, vastas Yildirim: "Tal pole vaja seda öelda, et jätkab. Mina olen tema ülemus. Ütlesin talle, et ta jätkaks, ja sellega on asi otsustatud. Me oleme üks pere."

Praeguseks 65-aastane Kartel veetis Fenerbahces mängijana kümme hooaega. Peatreenerina on tegemist juba tema neljanda ametiajaga, kuigi eelmised kolm (2014-2015, 2022, 2023-2024) pole olnud ajaliselt pikad. Abitreenerina on ta tulnud meeskonnaga kaks korda Türgi meistriks, aga Meistrite liiga põhiturniiril mängitakse tänavu alles esimest korda pärast 2008. aastat.

Toimetaja: Siim Boikov

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