X!

Eesti saalihokinoored jätkavad kodust MM-valikturniiri veatult

Saalihoki
Eesti U-19 saalihokikoondis
Eesti U-19 saalihokikoondis Autor/allikas: Marin Loo
Saalihoki

Eesti kuni 19-aastaste saalihokikoondis on võitnud Jõgeval toimuval valikturniiril kõik kolm senipeetud kohtumist ja jätkab püüdlemist järgmisel aastal toimuvale maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Eesti koondis sai teisipäeval jagu Ukrainast 7:6 ja kolmapäeval Ungarist 9:2. Neljapäeval võideti väga kindlalt ka Suurbritannia 7:1. Kahe väravaga karistas britte Kert Kristjan Kukk, kes valiti ka kohtumise parimaks.

Kolme päeva järel on Eesti kuue punktiga valikturniiri juhtimas. Teine on Austria nelja ja kolmas Sloveenia kolme punktiga. Kindlasti pääseb veebruaris Riias toimuvale finaalturniirile valikturniiri võitja. Lisaks kahe valikgrupi peale parim teise koha meeskond.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

13:04

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

12:05

Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

11:31

Koroonapassi võltsinud endine Šveitsi peatreener sai tegutsemiskeelu

11:02

TÄNA OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

10:04

Eesti saalihokinoored jätkavad kodust MM-valikturniiri veatult

09:47

Tiisler EM-il: loodan, et siia tuleb vähemalt tuhat Eesti võrkpallisõpra

09:10

Eesti paarid alustasid U-22 rannavõrkpalli EM-i põhiturniiri võitudega

08:22

Bayern murdis norralased maha, Itaalia väikeklubi säras

08:02

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Arnover võistleb nädalavahetusel kiirendusspordi Euroopa meistritiitlile

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.09

Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

10.09

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

10.09

Hispaania alistas Austraalia ja võttis viimase poolfinaalikoha Uuendatud

08:02

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

09.09

Suure edu maha mänginud Austraalia pääses üle noatera veerandfinaali

10.09

Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

09.09

Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

10.09

Saksamaa naiskond lülitas valitseva Euroopa meistri konkurentsist

10.09

USA viskas veerandfinaalis Ungarist ligi kaks korda rohkem punkte

10.09

Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo