Eesti saalihokinoored jätkavad kodust MM-valikturniiri veatult

Eesti kuni 19-aastaste saalihokikoondis on võitnud Jõgeval toimuval valikturniiril kõik kolm senipeetud kohtumist ja jätkab püüdlemist järgmisel aastal toimuvale maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Eesti koondis sai teisipäeval jagu Ukrainast 7:6 ja kolmapäeval Ungarist 9:2. Neljapäeval võideti väga kindlalt ka Suurbritannia 7:1. Kahe väravaga karistas britte Kert Kristjan Kukk, kes valiti ka kohtumise parimaks.

Kolme päeva järel on Eesti kuue punktiga valikturniiri juhtimas. Teine on Austria nelja ja kolmas Sloveenia kolme punktiga. Kindlasti pääseb veebruaris Riias toimuvale finaalturniirile valikturniiri võitja. Lisaks kahe valikgrupi peale parim teise koha meeskond.