Tiisler EM-il: loodan, et siia tuleb vähemalt tuhat Eesti võrkpallisõpra

"Ma ühte eestlast nägin. Tema peab siin hotelli, kus ööbime, aga tema ei ole võrkpallikoondisega tulnud kaasa," sõnas ERR-i reporter Tarmo Tiisler reede hommikul "Terevisioonile". "Veel ei ole tulnud, aga ma loodaks ja varasemad kogemused annavad alust, et siia tuleb vähemalt tuhat võrkpallisõpra."

"Kas just igaks mänguks, aga varasematel kordadel on olnud 1000-1500. Poolas oli isegi üle 2000 fänni kohal. Kas nad on just igal mängul? Võib-olla kolmapäeval-neljapäeval ja võib-olla tänasest pühapäevani saavad olla kohal."

Eesti koondis läheb reedel vastamisi Serbiaga, pühapäeval mängitakse Taaniga, esmaspäeval Belgiaga, kolmapäeval Hollandiga ja alagrupiturniir lõpetatakse neljapäeval võõrustaja Soome vastu. Tiisleri sõnul on Eesti koondise toetajad alati tulised.

"See on armas asi, kuidas võrkpallifännid kaasas on. Nad on hästi positiivsed, asjatundlikud ja nõudlikud. Aga lõppkokkuvõttes väga oma meeskonna taga," ütles ta.

"Siin mängusaali kõrval on ka väike spordipubi, kus on meeskonna kogunemine. Eile käisime operaator Heiniga [Heini Heinlaid] vaatamas ka - tuhat sinna sisse kindlasti ei mahu ja ma huviga ootan täna õhtul, kui see mass on siin kohal, kuidas see pildis välja paistab. Mina vaatan nende prillidega, mis ütleb, et see paistab välja hästi."

Võrkpalli EM kestab 9.-26. septembrini. ERR-i spordiportaal kajastab Eesti koondise mänge otseblogi vahendusel.