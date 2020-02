Tallinna suusamaraton toimub sel pühapäeval

22. veebruarile planeeritud Tallinna suusamaraton jäeti algselt lumepuudusel ära ning tulenevalt kalendrist ja lumepuudusest ei nähtud võimalust maratoni toimumist märtsikuusse edasi lükata. Värskelt mahasadanud lumi on aga andnud suusasõpradele võimaluse osaleda selle aasta esimesel Estoloppeti maratonil.

Maratoni korraldaja Raivar Vaheri sõnul on ebatavaline neli päeva enne maratoni toimumist välja hõigata, et maraton toimub, kuid paraku on selle talve ilmastikuolud sellised, kus reageerida tuleb käigupealt. "Tänane rajaga tutvumine ning ilmateade annab lootust, et saame pühapäeval suusasõpru rõõmustada. Rada sai täna läbitud ning rajameister andis positiivse sõnumi, et kui maratoni teha, siis teha seda kohe ja nüüd. Nõus, et maratonini on küll jäänud vaid mõned päevad, kuid selle hooaja ilmastikuolusid arvesse võttes tuleb reageerida käigu pealt ning loodame pühapäevaks suusasõpradele toreda suusapäeva korraldada. Kuna Tamsalu-Neeruti maraton otsustas maratoni ära jätta, siis avanes meil võimalus juubelimaraton ise korraldada," sõnas Raivar Vaher.

Maratoniks registreerimine on avatud Estoloppeti kodulehel ning maraton toimub juba sel pühapäeval Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

Estoloppeti suusasarja kuuest maratonist pole sel aastal olnud siiani võimalik veel ühtegi maratoni korraldada ning osalejad saavad nüüd sarja juubelimaratonist osa võtta.