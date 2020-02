Soome vanim suusamaraton jääb esimest korda ära

Tervahiihto pidi toimuma järgmisel laupäeval, 29. veebruaril. Tegu on Soome vanima suusamaratoniga, mida on järjepidevalt organiseeritud 1889. aastast alates. Võistluse nimi on aegade jooksul muutunud, kuid võistluspaik on olnud alati sama.

Võistluse peakorraldaja Anne Talvensaari-Mattila ütles, et B-variandina oli võistlust korraldada sel aastal lühemas formaadis Utajärvi - Muhos trassil, kuid kehvade ilmastikuolude tõttu ei mänginud välja seegi.

"Otsus on võetud vastu väga raske südamega. Rajal on pikad kuni kahekilomeetrised lumevabad lõigud, mistõttu on võistlust võimatu organiseerida," lisas Talvensaari-Mattila.

Võistlusel oli kirjas 400 suusasõpra. Lumepuuduse tõttu on Soomes teisigi suusamaratone ära jäetud.