Mart Kevin Põlluste hoiab maailma tippmaratonidel Eesti lippu kaardil

25-aastane Mart Kevin Põlluste on praegu see suusataja, kes maailma tippmaratonidel Eesti lippu kaardil hoiab. Põlluste kuulub Norras baseeruvasse võistkonda, mis teeb kaasa pikamaasuusatamise kõige olulisemas sarjas Visma Ski Classics.

Eelmised nädalad möödusid Põllustel Euroopas, sest aasta algus oli maratoonari jaoks võistlustest pungil. Vahepeal põikas noormees siiski korraks kodumaale, täpsemalt kodulinna Tartusse. Vikerraadioga kohtumise päeval ehk läinud kolmapäeval võimaldas Tähtvere 500 meetriline kunstlumering siiski treeningu ära teha.

"Praegusel hetkel, kui ma olen just viis nädalat järjest võistelnud, siis see ei olegi kõige hullem. Vähemalt saab suusatada. Sellest natukesest, mis on siia toodetud, mulle tänasel päeval piisab, aga järgmisel nädalal jääb võib-olla juba väheseks. Eks ta keeruline on, aga Vasaloppet on varsti tulemas ja selleks peab ikka trenni tegema," rääkis Mart Kevin Põlluste.

Maratoonaride seas omamoodi kultuslik Vasaloppet, 90 kilomeetrit vältav klassikasõit, toimub tänavu esimesel märtsil. Soe talv on tekitanud probleeme ka rootslastele, kes üritust korraldavad. Lund on tavapärasest vähem.

"Mingi hetk ma kuulsin, et stardipaigas on väga hea talv ja finiši poole minnes on natuke kehvem ja soojem see olukord. Täna lugesin aga, et viimasel ajal seis siiski kõige parem ei ole. Nad peavad palju kohti kunstlumega parandama, aga hetkel on nad optimistlikud," jätkas Põlluste.

Mujalgi Euroopas ei ole lumeolud igal pool kiita. "Võistlused, kus ma käisin, oli lumepiir alates 1200 meetrist merepinnast. Viimasel nädalavahetusel toimunud Tšehhi maratonil oli oht, et seal oleks pidanud sõitma kolmekilomeetrisel ringil 15 korda, aga õnneks nädala keskel tuli siiski 40 cm looduslikku värsket lund ja see päästis päeva. Sellega korraldajatel tõesti vedas. Seal olid plaan A , B ja C juba käigus, aga õnneks kõik olid ikka lõpuks originaalrajad," rääkis Põlluste.

Aasta tagasi suutis Põlluste Tšehhi kõige tuntumal maratonil Jizerska Padesatkal välja suusatada head klassi näitava 26. koha. Tänavu tuli aga rahulduda 61. positsiooniga.

Mõnes mõttes peegeldas sõit käesolevat hooaega. Põlluste tunneb, et sportlik vorm on praegu hea. Paraku pole seda aga tulemuseks realiseerida õnnestunud. Tartu maratoni ärajäämisest tulenevalt on hinges väike kahetsus, sest Põlluste olnuks võimeline mullust kaheksandat kohta parandama.

"Palju on olnud sel hooajal selliseid kergeid möödalaskmisi kas enesetunde näol või ei ole olnud suusk piisavalt hea, mis paraku maratonisõidus on väga tähtis. Kui sa pead 60 kilomeetrit ühtede suuskadega sõitma, mis väga hästi ei toimi ja sul on konkurentidega nende kõrval sõites vahetu tagasiside, siis see on ka emotsionaalselt kohati päris keeruline," rääkis Põlluste. "Ma arvan, et vorm läheb järjest paremaks. Eelmine aasta oli samuti Tartu maratoniks füüsiline seisund väga hea ja ma arvan, et sel aastal oleks samuti olnud."

"Tänavu on väga hästi see, et ma olen suure sammu edasi teinud just sileda maa töö pealt. Kuna kodused tingimused võimaldavad ka seda palju rohkem treenida, siis seda on märgata. Aga tõusudel olen tehniliselt olnud natuke hädas ja ma ei ole seal leidnud head rütmi. Tihti jääb seal grammike puudu, et gruppidega kaasa minna ja siis hiljem peab siledal kõvasti vaeva nägema, et nad uuesti kätte saada. See võib-olla kulutab natuke liiga palju ja lõpptulemuses on see ka natuke kajastunud. Hooaeg ei ole läinud just nii nagu ma oleks lootnud."

Ettevõtliku inimesena on Põlluste ise enda mänedžer. Võistlusnädalavahetus ei koosne tema jaoks kaugeltki vaid maratonist. Tegeleda tuleb logistikaga, suuskade testimisega jne. Lisaks kombineerib Põlluste maratoonarielu palgatööga Eestis.

"Hetkel ma ei näe küll põhjust kurta. Mõnes mõttes mulle eestlasena meeldib see isetegutsemine. Ma saan ise valida kohti, kus ma olen ja liigun ning ma vastutan ainult iseenda eest. Ma ei pea olema kellegi lapsehoidja," rääkis Põlluste.

Ka maratoonarid peavad läbilöögivõime suurendamiseks arendama kindlat sõidustiili. Nii on Põllustel selgelt välja kujunenud spetsialiteet, milles ta suusatajana tugevam on. Mart Kevin Põlluste.

"Sel aastal olen ma kindlasti ainult klassikamees. Ütleme ausalt, et paaristõukemees. Uisutehnikat tuleb suvel, sügisel ja ka talvel korra, kaks nädalas. Ülejäänud on klassikatehnika kas pidamisega või ilma. Kõik maratonid, kus ma osalen, on klassikatehnikas," jätkas Põlluste. "Kui sa tahad Vasaloppetil 90 kilomeetrit lükata paaristõukeid, siis seda peab harjutama, sest see on pikk, raske ja kurnav. Selleks peab palju paaristõuget treenima ning sellest ei saa kuidagi üle ega ümber."

Mis tulemus Põllustet Vasaloppetil rahuldaks? "Ma arvan, et Vasaloppeti kõrget taset arvestades, siis esiviiekümnes oleks hea ja esikolmekümnes oleks suurepärane tulemus. Ma arvan, et see sõit võiks minu jaoks väga hästi sobida. See profiil on laugem ja ma arvan, et ma olen selleks natuke rohkem valmis, kui mõne keerulisema profiiliga rajal," lisas Põlluste."