Vasaloppeti maratonil võidutses kaheksandat aastat järjest Norra suusataja

Maailma kõige kuulsama suusamaratoni, Rootsis sõidetav Vasaloppeti võitis norralane Petter Eliassen, kellele oli see teiseks võiduks viieaastase vaheaja järel. Eesti parimana lõpetas Mart Kevin Põlluste 62. kohal.

96. korda toimunud Vasaloppeti suusamaratonil on Norra suusatajad võidutsenud kaheksa aastat järjest. Petter Eliasseni võiduajaks märgiti protokolli neli tundi ja 25 minutit. See on maratoni rekordiga võrreldes enam kui kolmveerand tundi kehvem. Samas mullusega võrreldes oli tänavune maraton kiirem.

90-kilomeetrisel suusamaratonil pälvis teise koha Stian Hölgaard ja kolmanda Torleif Syrstad. Nelikvõidu kindlustas Norrale Tord Asle Gjerdalen. Naistest tuli Vasaloppeti võitjaks rootslanna Lina Korsgren, kes lõpetas üldarvestuses 57. kohal.

Eesti parimana sai Mart Kevin Põlluste 63. koha. Tema lõpuajaks märgiti protokolli neli tundi, 42 minutit ja 12 sekundit. Kokku oli stardinimekirjas rohkem kui 15 000 suusatajat.