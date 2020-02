Ralli valitsev maailmameister Ott Tänak lõpetas Rootsis laupäevase võistluspäeva teisel kohal. Pühapäeval toimub vaid üks kiiruskatse, Toyota sõitja Elfyn Evansi edu on Tänaku ees 17,2 sekundit.

Laupäevane võistluspäev:

Reedese nelja katse järel lähima jälitaja Ott Tänaku ees 8,5-sekundilise edu haaranud Toyota sõitja Elfyn Evans jätkas suurepärases hoos ka laupäeva hommikul, kui võitis kõik kolm lõunapausile eelnenud kiiruskatset ning suuredas vahe 16,9 sekundile.

Heas hoos on ka teised Toyota sõitjad. Päeva neljandana alustanud Sebastien Ogier tõusis seitsmenda katse järel meeskonnakaaslasest Kalle Rovanperäst mööda kolmandaks, 19-kilomeetrise Nyckelvattneti kordusläbimisel näitas noor soomlane aga head tempot ja napsas oma koha tagasi.

Laupäevasel viimasel katsel ei andnud kuuekordne maailmameister Rovanperäle aga armu ning edestab teda pühapäeval toimuva punktikatse eel poole sekundiga. Evansi edu Tänaku ees on 17,2 sekundit, eestlase meeskonnakaaslased Thierry Neuville ja Craig Breen on vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal, sprindikatse võitnud belglane kaotab Evansile 39,2 ning iirlane 49,7 sekundit.

Rootsi ralli paremusjärjestus laupäevase võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com

Reedene võistluspäev:

Ralli 21-kilomeetrisel avakatsel jäid vahed väikeseks ning Elfyn Evans edestas Ott Tänakut 1,1 ja Kalle Rovanperät 2,0 sekundiga. Teisel katsel olid eestlane ja waleslane teistest veidi nobedamad, Tänak võttis 0,9-sekundilise eduga katsevõidu ja üldarvestuses edestati Rovanperät koos enam kui viie sekundiga.

Päeva kolmandal katsel oli Evans aga omaette klassist ning tõusis viimase kiiruskatse eel juba 7,9 sekundiga ralli liidriks, samuti head tempot näidanud Rovanperä suretas masina lühikese sprindikatse alguses välja ning langes seetõttu kolmandaks. Tänak kaotab päeva lõpuks waleslasele 8,5 sekundit, noor soomlane jääb eestlasest omakorda maha 5,8 sekundiga.

Tehniliste probleemide tõttu lõppes ralli viimase katse eel Jari-Matti Latvala jaoks, samuti pidi võistluse pooleli jätma teelt välja sõitnud Roland Poom.

Neljapäevane võistluspäev:

Kui tavaliselt peavad WRC klassi sõitjad MM-ralli testikatse läbi sõitma vähemalt kolmel korral, oli neljapäeva hommikul kehvade teeolude tõttu kohustuslik vaid üks läbimine. Sellele vaatamata käisid näiteks Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans teel isegi neljal korral.

Esimese ringi järel esikohal olnud Ott Tänak läbis testikatse kaks korda ja aeg 4.05,4 andis talle viienda koha. Kiiremat minekut näitasid Toyota sõitjad Kalle Rovanperä (3.57,7), Sebastien Ogier (4.01,2) ja Elfyn Evans (4.01,3) ning eestlase meeskonnakaaslane Craig Breen (4.03,1).

Algselt pidi meie aja järgi neljapäeva õhtul kell 21 toimuma ka Rootsi ralli avakatse, kuid Karlstadi hipodroomil valitseva lumepuuduse tõttu muutsid korraldajad selle nö testikatse jätkuks. Kõik WRC mehed sõitsid 1,9-kilomeetrise raja publiku heameeleks ühe korra läbi, aga ametliku kiiruskatsena see arvesse ei lähe.

Tänak ja Breen kulgesid rahulikus tempos ja kaotasid kiireimat aega näidanud Jari-Matti Latvalale vastavalt 13,2 ja 9,4 sekundit. Latvalale teisena 1,9 sekundit kaotanud Ogier'le luges kaarti Rootsi prints Carl Philip ja kuuekordne maailmameister lubas naljaga pooleks ta oma uueks kaardilugejaks võtta.

Enne võistlust:

Tänaku ja Järveoja jaoks lõppes hooaja avaetapp Monte Carlos neljanda kiiruskatsega, kui nende Hyundai lendas suure hooga teelt välja. "Olen pärast Monte Carlo avariid end iga päevaga ühe paremini tundnud," rääkis Tänak möödunud nädala lõpus Hyundai kodulehele. "Saime väga hea õppetunni ja teame nüüd, et uutel rajalõikudel sõites peame keskenduma rohkem kui kunagi varem.

Juba kaks nädalat tagasi oli selge, et ilmataat mängib sel aastal vingerpussi ja tavapärane lumeralli jääb Torsby teedel toimumata. Tänu korraldajate pingutusele saavad masinad Rootsis küll rajale tulla, kuid nii reedel kui laupäeval on kavas vaid neli kiiruskatset, pühapäeval lõpetatakse ralli kahe katsega.

Lumepuudusel jäeti ära neljapäeva õhtul toimuma pidanud ralli avakatse ning asendati see nn teise testikatsega. Kell 10 alustavad WRC masinad hommikust testikatset, et õhtuseks publikukatseks juba pileti ostnud publikut mitte tühjade kätega jätta, peavad sõitjad korra rajale tulema ka Karlstadi hipodroomil, kuigi ametliku kiiruskatsena see arvesse ei lähe. Rootsi ralli algab reede hommikul.

Teeolud on Torsby lähedal äärmiselt muutlikud: mõnel katsel võib oodata suuremas koguses lund, juba järgmisel puutuvad rehvid kokku vaid jäätunud poriga või kruusaga. Seetõttu võivad talvisteks oludeks mõeldud rehvid üle kuumeneda ja kiirelt piigid kaotada, see on aga ohtlik, sest lumevallide puudumise tõttu pole masinaid teelt välja sõites midagi takistmas.

Kuus aastat järjest läks Rootsis esimesena rajale prantslane Sebastien Ogier, sel aastal võidutses Monte Carlos Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville. Kahel viimasel hooajal Rootsis ebaõnnestunud Ogier' sõnul võib see talle pigem kasukski tulla.

"Mul on Rootsis olnud häid aegu, aga paaril viimasel aastal on see olnud raskem - osaliselt ka minu stardipositsiooni tõttu, sest Rootsis MM-sarja üldliidrina sõita on olnud väga keeruline. Seekord on asi veidi teisiti, seega näeme, mida teha suudame," lisas Ogier.

"Ideaalsel Rootsi rallil oleks palju lund ja väga jäised teed," lisas Neuville teeolusid kommenteerides. "Sel aastal on Rootsis vähem lund kui tavaliselt. See muudab kiiruskatsed raskeks. Ilma lumevallideta muutub see ralli üha kiiremaks ja kiiremaks ning põnevus kaob ära."

ERR vahendab ralli käiku otseblogi vahendusel. Pühapäevane punktikatse on otsepildis nähtav nii ETV2 kui ka ERR-i spordiportaali vahendusel.

Ajakava: