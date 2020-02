Tänak: katsed on olnud väga nõudlikud

Valitsev ralli maailmameister Ott Tänak on hooaja teisel etapil Rootsis kolme kiiruskatse järel kolmandal kohal. Teda ja esikohal olevat Elfyn Evansit lahutab vähem kui kümme sekundit.

Päeva teise kiiruskatse võitnud Tänak kaotab enne reedest viimast katset Toyota sõitjale 8,7 sekundiga, nende vahele mahub ka noor soomlane Kalle Rovanperä, kes edestab Tänakut 0,8 sekundiga.

"Katsed on olnud võrdlemisi erinevad ja väga nõudlikud. Võtame praegu kõike samm-sammult ja lihtsalt õpime," vahendab Postimees Tänaku sõnu. "Meid ootab ees veel kaks keerulist päeva ehk sõita on palju."

"Ma olen üritanud [rehvidega] kuidagi hakkama saada," jätkas Tänak. "Need on isegi üllatavalt hästi vastu pidanud, mis on pigem positiivne."

Reedese rallipäeva lõpetab 2,8-kilomeetrine Torsby sprindikatse, laupäeval läbitakse samad neli katset uuesti.