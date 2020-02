Neuville'i kaardilugeja: sisimas ei taha ma sellel rallil osaleda

Lumerallina tuntud etappi on sel aastal kehvade ilmaolude tõttu lühendatud pea poole võrra. Talverehvid kuumenevad kruusastel lõikudel sõites üle ja kaotavad naelad, seejärel võib aga ees oodata jäine teelõik, kus on naelteta minimaalne pidamine.

"Tingimused on kahetsusväärsed," rääkis Gilsoul Belgia ringhäälingule RTBF. "Sügaval sisimas ei taha ma sellel rallil osaleda, sest tunnen, et see on väga ohtlik. Peame sõitma tingimustes, mille jaoks pole rehvid mõeldud."

"Väga keeruline on pidamist leida, peame võtma riske," jätkas Neuville'i kaardilugeja. "See häirib mind veidi. Sõidame rehvidel, mis on mõeldud lume ja jää jaoks. Kruusal sõites naelad kaovad, aga siis jõuame taas jäisele osale... Sõidame niigi piiri peal ja selleks, et kiireid aegu näidata, peame turvalisuse arvelt lõivu maksma."

Neuville näitas hommikusel testikatsel üheksandat aega, Eesti aja järgi kell 21 sõidetakse Karlstadis avakatse asemel veel teinegi proovikatse. Võistluse käigul saab silma peal hoida ERR-i ralliblogi abil.