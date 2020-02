Mäkinen võrdleb Evansit Tänakuga: nüüd on tema teistest peajagu üle

Rootsis on Evans kuuest siiani lõppenud katsest võitnud neli. "Ta on siin teistest selgelt kiirem, ta on väga enesekindel," sõnas Toyota pealik Tommi Mäkinen intervjuus WRC-le.

Mullu võidutses Rootsis Ott Tänak, kes edestas teiseks tulnud Esapekka Lappit 53,7 sekundiga. "Eelmisel aastal oli Ott teistega võrreldes taseme jagu kõrgemal ja praegu tundub, et Elfyn teeb sama," tõdes Mäkinen.

"Meie jaoks on see väga suur üllatus ja loomulikult oleme tema üle väga õnnelikud."

Rootsis on hästi esinenud ka teised Toyota sõitjad, Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä hoiavad kuue katse järel Tänaku selja taga kolmandat-neljandat kohta. "Peame meeles pidama, et Kalle on siin õppimas. Muidugi laseme neil [võidu] sõita, aga peame kindlustama, et nad ei teeks rumalaid vigu," lõpetas Mäkinen.