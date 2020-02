Tänak: Monte Carlo oli meie jaoks heaks õppetunniks

Monte Carlo MM-rallil suure hooga teelt välja sõitnud Ott Tänak andis Rootsi ralli eel teada, et tunneb end hästi ja on valmis võitlema heade kohtade nimel.

"Olen pärast Monte Carlo avariid end iga päevaga ühe paremini tundnud," rääkis Tänak Hyundai kodulehele. "Saime väga hea õppetunni ja teame nüüd, et uutel rajalõikudel sõites peame keskenduma rohkem kui kunagi varem. Rootsi ralli on meie jaoks esimene lahtise pinnasega võistlus Hyundai eest sõites, aga loodan, et sõidame välja tulemuse."

Rootsi ralli saatuse kohal rippus lumepuuduse tõttu pikka aega küsimärk, viimaks teatasid korraldajad, et ralli toimub lühendatud kujul. "Ideaalsel Rootsi rallil oleks palju lund ja väga jäised teed," sõnas belglane Thierry Neuville. "Kui lund on eelmiste aastatega võrreldes vähem, võib seal olla päris keeruline."

13.-16. veebruarini sõidetava Rootsi ralli avab neljapäeva hommikul peetav 7,21 kilomeetri pikkune testikatse ning lõpetab pühapäeva pärastlõunal sõidetav 21,19-kilomeetrine punktikatse. Kokku läbivad sõitjad lühendatud Rootsi ralli raames ligi 172 km.

ERR vahendab ralli käiku otseblogi vahendusel.