Rootsi ralli lühenes veelgi, avakatse asendati teise testikatsega

Pinnas on Karlstadi hipodroomil neljapäeval Eesti aja järgi veidi pärast 21 algama pidanud ralli avakatse jaoks on sobimatu, mistõttu muutsid korraldajad selle päeva teiseks testikatseks. Hommikune Skalla testikatse algab Eesti aja järgi kell 10.

WRC masinad peavad hommikuse testikatse läbima vähemalt ühe korra, õhtusel testikatsel pääsetaksegi rajale vaid korraks.

Seega toimub tänavusel Rootsi rallil vaid kümme kiiruskatset, neist esimene on kavas reede hommikul.

SSS Karlstad becoming shakedown 2 tomorrow evening. SD Skalla have one run minimum in the morning. #WRC #RallySweden pic.twitter.com/S0C7b8OYWI