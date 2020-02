Rootsi ralli viimasel päeval toimub vaid punktikatse

Korraldajate sõnul on temperatuur tõusmas ja seetõttu jääb pühapäevase avakatsena kavas olnud Likenäsi esimene läbimine ära, Eesti aja järgi kell 13.18 algav kordusläbimine, mis on ühtlasi ka Rootsi ralli punktikatseks, toimub algse plaani järgi.

Seega toimub tänavusel Rootsi rallil vaid üheksa kiiruskatset. Otseülekannet pühapäevasest Power Stage'ist on võimalik näha ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

#WRC #RallySweden confirmed that Likenäs first loop on Sunday in cancelled

???? Infos & Results ► https://t.co/SUr2GLqTNU pic.twitter.com/LoMLyBSD7U