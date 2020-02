Adamo: peame kiiruse leidmiseks rohkem vaeva nägema

Tänak kaotab avapäeva järel liidrile Elfyn Evansile 8,5 sekundit, esimesena startinud Neuville'i ja Breeni kaotus on vastavalt 23,6 ja 24,2 sekundit. Laupäeval ootab sõitjaid ees reedeste katsete kordusläbimine.

"Stardijärjekord ja teeolud ei ole ilmselgelt meid soosinud, aga see ei ole muidugi vabandus," rääkis tiimipealik Andrea Adamo Hyundai pressiteenistusele. "See ei ole tavaline Rootsi ralli, aga need on tingimused, millega peame arvestama. Teed on kõigi jaoks ühesugused, oleksime pidanud olema kiiremad. Peame nägema rohkem vaeva, et kiirus leida. Peame olema keskendunud. Homme on uus päev, kuigi kahjuks taas lühike."

"On olnud päris keeruline esimesena rajale minna, aga läbisime päeva veatult," sõnas Neuville. "Üldine paremusjärjestus mulle ei meeldi, aga olen autoga ja kiirusega rahul. Me ei oleks enamat suutnud."

"Täna hommikul oli jääkate mõnes kohas väga õhuke ja kruus tuli pinnale, mis andis järgmistele autodele rohkem pidamist. See ralli on nii lühike, et palju aega tagasi võita on võimatu, aga võitleme edasi ning vaatame, milleks oleme homme suutelised," lisas belglane.

Rootsi ralli laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 9.42.