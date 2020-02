Mäkinen andis Ogier'le ja Rovanperäle loa võistelda, Wilson laitis Sunineni

Mäkinen kinnitas Soome ralliportaalile rallit.fi, et kuuekordne maailmameister ja temast vaid poole sekundi kaugusel olev noor soomlane võivad punktikatsel mõlemad endast kõik anda. "Poisid saavad omavahel võistelda, nad on selle kokku leppinud," sõnas Mäkinen.

Muidugi jätkus Toyota bossil sooje kiidusõnu rallit juhtivale Elfyn Evansile. "Usun, et ta on MM-tiitlile üks peamisi favoriite. Ta on hea kruusal ja ta on hea asfaldil. Tema enesekindlus kasvab kogu aeg," kinnitas Mäkinen.

Kui Toyota sõitjad nopivad ilmselt kaks pjedestaalikohta, pole M-Spordil suurt põhjust hõisata. Mullu Rootsis teise koha saanud Esapekka Lappi on viiendal ja Teemu Suninen kaheksandal kohal. Hooaja avaetapil pidi Suninen avapäeval ülekandeprobleemi tõttu katkestama, Rootsi ralli testikatsel kaotas soomlase auto ühel sirgel juhitavuse ja ta pääses napilt avariist.

"Ootasin Teemult rohkemat. Monte Carlo probleem oli meie süü, aga siin ei oodanud ma sellist tulemust," vahendab rallit.fi võistkonna tegevjuhi Malcolm Wilsoni sõnu.

"Võib-olla mõjutas teda testikatsel juhtunu," jätkas Wilson. "Ta ei oodanud, et kiirel lõigul võib midagi sellist juhtuda. Ma arvan, et ta sõidab liiga agressiivselt. Iga kord, kui kaotad auto tagumise osa üle kontrolli, kaotad ka kümnendiku. Siinsetel teedel peaks sõitma tagasihoidlikumalt."

Rootsi MM-ralli viimane katse algab kell 13.18 ja seda kannab üle ETV2.