Kruuda: Evansi ja Rovanperä kiirus ei ole üllatav

Rootsi ralli toimub tänavu lühendatud kujul, sest lumeolud on kehvad. Lumevaesed tingimused mõjutavad ka ralli üleüldist dünaamikat. "Ilm on selle ralli väga keeruliseks tehtud. Paar nädalat varem tühistati terve laupäevane päev ja võeti see reedene päev ning sirutati reede ja laupäeva peale laiali, niimoodi, et reedel sõidetakse esimene tiir ja laupäeval teine tiir. Mis see ilm keeruliseks teeb, on see, et kui meeskonnad kohale jõudsid, ei olnud olud nii head, kui nad ootasid. Väga palju lõike oli, kus oli kruus ja siis jälle lumi ning see teeb teelugemise hästi raskeks ja sõitjad peavad olema hästi ärkvel. Kruusa peal piikrehv kulub väga kiiresti, mis teeb lume peal sõitmise palju hirmutavaks," selgitas ralliekspert Gustav Kruuda ETV spordisaates.

Mida saavad meeskonnad teha, et keerulistest oludest hea tulemusega välja tulla? "Nagu täna ka nägime, tegid väga paljud sõitjad oma legendis parandusi, sest homme sõidetakse täpselt samasugused katsed ja ma usun, et terve meeskonnaga tehakse õhtul tööd, et auto seadistus paremaks saada ja et legend oleks äärmiselt täpne. Kindlasti vaadatakse ka konkurentide sisevideod üle, et vaadata kus see aeg kaotati ja kus see võideti ning kus järgmine päev sõita maksimaalselt kiiresti."

Kuidas võib rahule jääda Ott Tänaku päevaga ning kuidas kommenteerida konkurentide esitusi? "Ma arvan, et Tänaku päev läks väga hästi. Tal on selle autoga kogemust vähe, enne rallit oli ainult üks testipäev. Pärast viimast pikka metsakatset ütles ta ka, et ei tundnud end autoga kõige mugavamalt ja siis ta võttis ka natuke tagasihoidlikumalt. Üleüldiselt on tal olnud aga väga hea päev.

"[Elfyn] Evansi ja [Kalle] Rovanperä kiirus ei ole selles mõttes üllatav. Evans oli ka Monte Carlos väga võimas, nad tegid detsembris Toyotaga väga palju lume peal teste. Kalle Rovanperä testiks oli Arctic Rally Lapimaal, kus sõideti üle 200 katsekilomeetri. Need mehed on lume peal harjutanud see aasta ma arvan, et kõige rohkem."