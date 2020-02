Tänak avapäevast: säilitasime võib-olla liigselt rehve

Tänak võitis reedel neljast kiiruskatsest kaks, vahe tuli sisse neljandal katsel, kus waleslane oli eestlasest 8,5 sekundit nobedam. Laupäeval läbitakse samad neli katset uuesti.

"Lühike päev, aga on olnud hea natuke aega autos veeta ja ühest-teisest asjast aru saada," rääkis Tänak reedese viimase katse järel Delfile.

"Tee on tugev, seda me ei kartnud. Loomulikult on see rehvidele väga karm, lihtne ei ole. Kohati säilitasime võib-olla liiga palju, ei suutnud katse lõpuks rehve ära kasutada," jätkas valitsev maailmameister.

"Kindlasti üritame täna õhtul analüüsida, pool päeva on veel ees ja meil on aega inseneridega kokku võtta, mida täna õppisime ja mis täna toimus."