Ogier: Rootsis on esimesena rajale minna väga keeruline

Ogier võidutses Rootsis aastatel 2013, 2015 ja 2016, kuid viimasel kahel hooajal ei ole tal hooaja teisel rallil nii hästi läinud. Mõlemal korral läks Monte Carlo etapi võitnud Ogier rajale esimesena ja sattus seetõttu lumistel teedel hätta: tunamullu lõpetas ta kümnendana, eelmisel hooajal pidi kuuekordne maailmameister leppima alles 29. kohaga.

"Armastan Rootsi rallit, see on maagiline etapp," vahendab Autosport hooaja avarallil teise koha saanud prantslase sõnu. "See on MM-kalendris ainus ralli, mis sõidetakse täies mahus lumistel teedel ja see on väga eriline. Loodan seal sel aastal taas hästi esineda."

"Mul on Rootsis olnud häid aegu, aga paaril viimasel aastal on see olnud raskem - osaliselt ka minu stardipositsiooni tõttu, sest Rootsis MM-sarja üldliidrina sõita on olnud väga keeruline. Seekord on asi veidi teisiti, seega näeme, mida teha suudame," lisas Ogier.

Esimesena läheb Rootsis rajale Ott Tänaku meeskonnakaaslane Hyundais, Thierry Neuville. Ogier' järel stardib kolmandana prantslase meeskonnakaaslane Elfyn Evans. "Auto on talvisel testimisel tundunud väga hea, seega loodame järjekordsele heale tulemusele," sõnas waleslane. "Stardijärjekord võib Rootsis olulist rolli mängida. Kui rajal on palju lahtist lund, tuleb see kasuks neile, kes lähevad rajale hiljem."

Rootsi ralli testikatse algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 10 hommikul, avakatse sõidetakse õhtul kell 21. Ralli käigul saab silma peal hoida ERR-i spordiportaali blogi vahendusel.