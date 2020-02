Tänak: me ei oleks enamat suutnud

"Järjekordne lühike päev, me ei oleks enamat suutnud," sõnas Tänak rallipargis WRC otseülekandele. "Sellise tempoga sõites tunnen end veel mugavalt, rohkem vajutades enam mitte."

Pühapäeval oli algselt kavas kaks identset kiiruskatset, kuid korraldajate otsusel toimub vaid üks, kell 13.18 algav punktikatse. "Peame ralli lõpetama, see on homne eesmärk," tõdes Tänak. "Ralli käigus õpid ikka rohkem kui testides, oleme saanud sõita erinevates tingimustes ja see on kogemuse mõttes olnud kasulik."

"Olen rahul sellega, mida olen saavutanud," kinnitas ralli liider Evans, kes võitis laupäeval neljast kiiruskatsest kolm. "Kes teab, mida homne toob! Tingimused olid päris keerulised, ma ei saanud endast igaks juhuks kõike välja panna. Üritame endast kõik anda, homne viimane katse on pikk ja üritame samas tempos jätkata."

Evansi ja Tänaku järel jagelevad viimase pjedestaalikoha nimel Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä. Kuuekordne maailmameister edestab noort tiimikaaslast viimase katse eel kõigest poole sekundiga. Rovanperä kiitsid laupäeval nii isa Harri, kes võidutses Rootsis 2001. aastal, kui Toyota pealik Tommi Mäkinen. Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville on kuuendal kohal ja kaotab Evansile 39,2 sekundit.

"Olen oma esitusega rahul, proovisime rumalatest vigadest hoiduda, aga päeva lõpuks oled alati pettunud, kui ei ole pjedestaalikohal või selle lähedal. Elfyn sõitis väga kiiresti, meil ei olnud võimalik tema tempos püsida," kinnitas Neuville.

Pühapäeval kell 13.18 algavat punktikatset on otsepildis võimalik näha ETV2 vahendusel.