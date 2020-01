Kanepi jäi siiski Fed Cupi naiskonnast välja

"Eesti naiskonnas mängivad järgmisel nädalal toimuval Fed Cupil algselt kinnitatud mängijad Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlats," teatas naiskonna kapten Märten Tamla. "Kõik mängijad on grupi mängudeks põhjalikult valmistunud ning on oma koha Fed Cupi naiskonnas auga välja teeninud."

"Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega, ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest võistkonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest," lisas Tamla.

"Usun, et oleme teinud õiged valikud. Kutsun kõiki üles meie Fed Cupi naiskonnale kaasa elama ning neile pöidlaid hoidma! Peamine on nüüd lasta naiskonnal ja nende toetajatel mängudeks põhjalikult valmistuda ning meediatähelepanu asemel pühenduda viimastele treeningutele ja mängudele."

Tallinnas toimuvatel Euro-Aafrika tsooni I grupi mängudel on Eesti vastasteks Kreeka, Itaalia ja Austria. Eesti teine reket Kaia Kanepi avaldas varem soovi osaleda Tokyo olümpiamängudel, kuhu pääsemise tingimuseks on just Fed Cupil mängimine. Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tunnistas eelmisel nädalal Eesti Päevalehele, et pakkus Kanepile isegi rahalist abi, tänu millele sai tennisist ilmselt Austraalia lahtisteks enda taustatiimi tagasi tuua serblasest treeneri Dušan Vemici.