Kanepi postitus: olen valmis, aga pole kuskil mängida

Eesti tennisenaiskonnast välja jäetud kauaaegne esireket Kaia Kanepi vihjas sotsiaalmeedia postituses, et soovinuks siiski Föderatsioonide karikaturniiril osaleda.

"Olen valmis, aga pole kuskil mängida...," kirjutas kuuekordne suure slämmi turniiri veerandfinalist Instagrami story's.

Täna avaldatud tennisenaiskonda kuuluvad Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš.

"Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega, ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest võistkonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest," kommenteeris naiskonna kapten Märten Tamla.

Kanepi - kel on minevikus olnud tenniseliiduga keerulisi suhteid - sportlikud võimed ületavad kindlasti kõigi koondislaste omad peale Kontaveidi. Tema võimaliku liitumise või mitteliitumise üle Eesti tennisenaiskonnaga on viimastel nädalatel palju spekuleeritud.

Eesti tennisenaiskond alustab Föderatsioonide karikaturniiri Euroopa-Aafrika tsooni I grupi kohtumisi veebruari alguses. 5.-8. veebruaril toimuva turniiri alagrupis tuleb vastamisi minna Itaalia, Austria ja Kreekaga.