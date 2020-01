Sõõrumaa tõi Kanepi ja tenniseliidu teineteisele lähemale

Kahe nädala pärast toimuvad Tallinnas Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi mängud, kus Eesti vastasteks on Kreeka, Itaalia ja Austria. Eesti naiskonnas on hetkeseisuga Anett Kontaveit, Jelena Malõgina, Katriin Saar, Saara Orav ja Valeria Gorlatš, kuid kindlasti oleksid meie lootused kõrgemasse divisjoni jõuda palju suuremad, kui kampa lööks ka Kaia Kanepi, kes viimati esindas Eestit sel turniiril 2015. aastal. Tõenäosus, et Kanepi osaleb, on praegu viimaste aastate kõrgeim, vahendab Eesti Päevaleht. Esiteks on Kanepi tervis praegu korras ja teiseks soovib ta osaleda Tokyo olümpial, kuhu pääsemise üks tingimus on just Fed Cupil mängimine.

Läbirääkimistesse Kanepi ja tenniseliidu vahel on sel korral segatud ka Eesti

olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kes endise maailma 15. reketiga

novembri lõpus enne Milovice ITF-i turniiri sel teemal ühendust võttis. Sõõrumaa pakkus Kanepile ka rahalist abi, tänu millele sai ta ilmselt Austraalia lahtisteks enda taustatiimi tagasi tuua serblasest treeneri Dušan Vemici, kellega tal koostöö mullu enne US Openit katkes. "Pakkusin, et ta võtaks hea treeneri, ja teeks oma ettevalmistuses maksimumi. Küllap ta saaks sellega ka ise hakkama, aga tihtipeale on selline tähelepanu pööramine rohkem väärt kui maksmine ise," kommenteeris Sõõrumaa.

Sõõrumaa teada on Kanepi oma "jah"-sõna Fed Cupil osalemise kohta tenniseliidule ja naiskonna kaptenile Märten Tamlale juba öelnud.

Viimati oli Eesti olümpia tennises esindatud 2008. aastal, Kanepi ja Maret Ani tegid seal kaasa mõlemas mänguliigis.