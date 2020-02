Tennisenaiskonna kapten Tamla: meie eesmärk on jõuda üleminekumängudele

"Naiskond on valmis, kõik on terved. Ma arvan, et meil on päris head võimalused. Loos on meil suhteliselt hea olnud. Homme on meil mäng Kreekaga ja Kreeka esinumbrit [Maria] Sakkarit ei ole, nii et kindlasti on meil väga head šansid nii Kreeka, Austria kui ka Itaalia vastu, aga see on juba tulevik ja vaatame, mis edasi saab," rääkis Tamla teisipäevasel pressikonverentsil.

"Oleme väga sarnase võistkonnaga mänginud viis aastat järjest, see on kuues aasta ja Anett [Kontaveit] on mänginud kõikides mängudes, mis midagi otsustavad, on mänginud üksikmängu ja paarismängu ja praegu on täpselt see sama plaan."

"Meil väga palju mängijaid Eestis ei ole. Need tüdrukud, kes siin mu kõrval istuvad, on võistkonna kandidaadid või võistkonnas olnud kõik eelnevad aastad. Selles mõttes on mul väga hea pilt ees kõikidest Eesti naismängijatest."

"Hetkeseisuga on Elena [Malõgina] mul teine number. Ta on näidanud eelmine aasta ja ka see aasta üksikmängus Aneti järel kõige paremat ja kõige stabiilsemat tennis. Praeguse seisuga läheb homme number kaks positsiooni mängima Elena."

"See aasta on meil eesmärk jõuda alagrupist sinna viimasele play-off mängule. Formaat on see aasta muutunud: alagrupi võitjad mängivad teise alagrupi teise kohaga ja selle mängu võitja pääseb üleminekumängudele aprillis. See aasta on meie eesmärk jõuda üleminekumängudele."

Kolmapäeval on Fed Cupi võistluspäeva algus kell 16. Esimeses mängus on vastamisi koondiste teised reketid, seejärel esireketid. Pärast üksikmänge peetakse paarismäng. Eesti koondises on Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Katriin Saar, Valeria Gorlatš ja Saara Orav.

