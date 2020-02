Kontaveit: kõik liigub õiges suunas ja usun, et võib hea aasta tulla

Kontaveit naasis äsja Austraaliast, kus jõudis aasta esimesel slämmiturniiril kaheksa parema sekka. Eestis tuleb maailma 22. reketil harjuda ajavahega. "Eks ma vaikselt veel taastun sellest. Olin kaks kuud ära ja see võtab tükk aega aega, enne kui ma päris rütmi saan. Olen homme valmis mängima ja kehaliselt tunnen end hästi."

"Teen alles teist päeva trenni, harjun selle väljakuga – siin on tiba teistmoodi kui Austraalias. Mäng on sisehallis ja see vajab harjumist. Kindlasti teeme lõpupoole ka natuke paarismängu harjutamist."

Millise hinnangu annab Kontaveit koondisekaaslaste tasemele? "Tüdrukud on aastaga kindlasti palju arenenud. Nad mängisid trennis päris kenasti, Elena [Malõgina] on häid tulemusi teinud ja Katriin [Saar] samuti häid võite saanud. Nad on noored ja nende mäng on arenenud, mille üle mul on hea meel."

Eesti tennisenaiskonna kapteni Märten Tamla sõnul on eesmärgiks jõuda üleminekumängudele, kuid Kontaveit veel kindlat märki maha ei pane. "Tean, et esimene kohtumine on meil Kreekaga, aga edasi ma täpseid päevi ja vastaseid ei tea. Tuleb võtta mäng korraga. See on tore eesmärk, aga vaatame, kuidas meil läheb. Proovime mitte liiga palju ette mõelda ja liiga suurt pinget peale panna."

Kas Kontaveit on tänavu enda ettevalmistuses midagi ka teisiti teinud, et jõudis esmakordselt slämmiturniiril veerandfinaali? "Ma ei teinudki suurt midagi teistmoodi võrreldes eelmise aastaga. See on selline järjepidev töö ja vaev, mis kannab vaikselt vilja. Ma tunnen, et kõik läheb natuke paremaks ja ma tunnen end väljaku peal enesekindlamalt. See on stabiilne edasiminek."

"See on võib-olla ka sellega seotud, et saan natuke vanemaks ja muutungi enesekindlamaks ning tunnen end tuuril mugavamalt. Usun endasse võib-olla rohkem. Muidu teen tööd nende samade asjade kallal, mida olen juba mitu aastat teinud."

Mida soovib Eesti esireket tänavu veelgi enda mängu juures parandada, et astuda järgmine samm? "Eks kõik asjad saavad minna natuke paremaks ja nende kallal me teemegi treeneriga tööd. Minu mäng ei ole perfektne, palju asju saab paremini teha. Kõik liigub aga õiges suunas ja selle üle on hea meel ja usun, et mul võib hea aasta tulla."

Kuidas mõjutab Kontaveidi mängukalendrit ja vormi ajastamist Tokyo olümpia? "Suured slämmid on loomulikult kavas, aga olümpia on ka väga tähtis. Väga palju aega pärast Wimbledoni ei ole, aga need paar nädalat ma proovin olümpiaks ettevalmistust teha ja selleks heas vormis olla. See on meie mänguaasta keskel ja ma usun, et kui ma selleks ajaks palju mänge saan ja tunnen end hästi, siis usun, et võib hästi minna."

Kolmapäeval on Fed Cupi võistluspäeva algus kell 16. Esimeses mängus on vastamisi koondiste teised reketid, seejärel esireketid. Pärast üksikmänge peetakse paarismäng. Kes kellega kohtub, pole veel teada, sest kaptenid annavad mängijate koosseisu üles enne mänge. Eesti koondises on Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Katriin Saar, Valeria Gorlatš ja Saara Orav.