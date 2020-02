Maailma 21. reket Fed Cupil Eesti vastu ei mängi

5.-8. veebruarini toimub Tallink Tennisekeskuses Fed Cup Euro-Aafrika tsooni I grupi turniir. Avapäeval on Eesti vastamisi Kreeka naiskonnaga, kes saabus Tallinnsse ilma esireketi Maria Sakkarita (WTA 21.).

Kolmapäeval on võistluspäeva algus kell 16. Esimeses mängus on vastamisi teised reketid, seejärel esireketid. Pärast üksikmänge peetakse paarismäng. Kes kellega kohtub, pole veel teada, sest kaptenid annavad mängijate koosseisu üles enne mänge. Eesti koondises on Anett Kontaveit, Elena Malõgina, Katriin Saar, Valeria Gorlatš ja Saara Orav.

Kreeka koondise esinumbriks pärast Maria Sakkari loobumist on Despina Papamichail (WTA 258.). Veel on koondises Valentini Grammatikopoulou (WTA 301.), kõigest 14-aastane Michaela Laki ja 15-aastane Dimitra Pavlou.

Eestiga samas alagrupis on väga ühtlase koondisega Itaalia, kus kaks paremat, Jasmine Paolini (WTA 94.) ja Camila Giorgi (WTA 100.), kuuluvad esisajasse ja ülejäänud teise sajasse – Giulia Laura Gatto Monticone (WTA 148.), Martina Trevisan (WTA 151.) ja Elisabetta Cocciaretto (WTA 153.). Kolmapäeval on nende vastaseks Austria, eesotsas Barbra Haasiga (WTA 139.).

Teises alagrupis kohtuvad kolmapäeval Horvaatia ja Bulgaaria. Suurfavoriidil Ukrainal on vaba päev.