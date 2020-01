Kanter ei mõista Kanepi koondisest välja jätmist: suur kaotus Eesti spordile

Eesti teine reket Kaia Kanepi avaldas varem soovi osaleda Tokyo olümpiamängudel, kuhu pääsemise tingimuseks on just Fed Cupil mängimine.

"Arvan, et see pole päris igapäevane, et omame väikest võimalus panna tennises kaks tugevat sportlast olümpial välja," rääkis Kanter Postimehele.

2008. aasta kettaheite olümpiavõitja loodab, et ehk on võimalik veel olukorda parandada. "Loodan, et tenniseliit mõtleb veel järgi ja leiab Kaiale ikkagi võimaluse võistlemiseks. Selge on see, et seal on tugev natuuride vastasseis, aga tippsportlased ei olegi lihtne materjal. Kui sportlasel on valmisolek panustada, tuleks varasemast üle olla."

Tallinnas toimuvatel Euro-Aafrika tsooni I grupi mängudel on Eesti vastasteks Kreeka, Itaalia ja Austria.