Kontaveit sunnitud haiguspausist: olin mitu kuud lihtsalt diivanikaunistus

"Kui turniir veel käib, siis on raske rõõmustada võidu üle, kuna kohe on mõtted järgmise mängu peal ja siis on uus pinge üleval," tunnistas Kontaveit, kelle sõnul tehakse iga uue vastasega kohtumise eel ka veidike eeltööd. "Ma natuke olin kursis [Simona Halepi mänguga], sest ma olin temaga enne kohtunud ja tema mänge teleri vahendusel näinud. Teadsin teda, aga ta mängis paremini, kui ma ootasin ja ta mängis super mängu. Ma ei osanud talle kuidagi vastu panna."

Kontaveit lisas, et isegi kui taktika varem paika panna, siis väljakul võib kõik muutuda. "See oleneb sellest ka, kuidas sa end väljakul tunned ja sa püüad ikkagi enda tugevustele keskenduda," lisas Kontaveit. "Ma arvasin, et kuna tema tugevus on kaitsemäng, siis mina mängin agressiivselt ja dikteerin seda. Mida ma ei osanud oodata oli see, kui hästi tema ründas ja mind surve alla pani."

Midagi kripeldama eestlannal Austraalias ei jäänud. "Ma ei tundud, et ma oleksin midagi väga valesti teinud selles viimases mängus. Vastane oli minust tollel päeval tõesti parem. Muidugi alati tahaksin võita, aga tolles olukorras ja peale seda mängu ma pidin rahul olema selle tulemusega," ütles Kontaveit, kes sai aasta esimeselt suure slämmi turniirilt juurde enesekindlust ja -usku. "Mis mind kõige rohkem rõõmustas oli see, et ma suutsin peale pikka pausi küllaltki kohe tagasi tulla ja hästi mängida."

Mäletatavasti jäi eestlannal haiguse tõttu pooleli US Open. Seejärel pidi Kontaveit minema operatsioonile ning kokku kestis võistluspaus neli kuud. "Taastumine võttis kauem aega, kui ma arvasin ja see oli vaevaline protsess. Ma ei saanud trenni teha ja ma olin mitu kuud lihtsalt diivanikaunistus," ütles Kontaveit. "Mul tulid vahepeal mõtted, kas ma üldse saan terveks. Lihtne on hakata nii mõtlema, kui pikk aeg jääb vahele. Samas sain kodus olla, mis oli tore vaheldus. Selles mõttes mingil määral oli see selline tore vaheldus, aga kahju, et see oli sellise asja pärast."

Kuidas mõjutasid Austraalia tulekahjud ja sellest tingituna langenud õhukvaliteet Eesti esireketit? "Mina jõudsin Melbourne'i peale seda kõige suuremat suitsu, mis väljakutel oli. Kvalifikatsiooni ajal oli lausa nii hull, et üks tüdruk pidi loobuma selle pärast mängimisest, kuna ta ei saanud väljakul hingata, aga kui mina hakkasin trenni tegema, siis oli õhukvaliteet normaalseks läinud. Mina seda väljakul ei tundnud ja probleeme hingamisel ei tekkinud," ütles Kontaveit.

Austraaliast lendas eestlanna koju läbi Hongkongi ja Helsingi. Kui palju tuli mõtteisse koroonaviirus? "Hongkongi lennul Helsingisse ei lastud meid peale maandumist lennukist välja, kuna kahtlustati, et kahel inimesel on viirus, sest neil oli madal palavik. Lõpuks ootasime seal 40 minutit. Natuke oli kõhe tunne, sest ei teadnud, mida oodata. Kui oleks välja tulnud, et neil oleks viirus olnud, siis mis meist oleks saanud, ei tea. Õnneks läks kõik hästi ja ma jõudsin oma Eesti lennule," rääkis Kontaveit, kes kolmapäeval alustab mängimist Eesti koondise eest Tallinnas toimuval Fed Cupil. "Olen saanud paar päeva puhata ja esmaspäevast trenni teinud, et harjuda uute väljakute ja sisehalliga. Võib-olla 100% pole harjunud veel ajavahega, aga tuleb valmis olla."

Mida arvab Kontaveit sellest, et Kaia Kanepit Eesti naiskonda ei arvatud? "Meie treeneri otsus oli selline ja ma toetan seda otsust," ütles Kontaveit, kes peale Fed Cupi lendab juba Dubaisse, kus algab veebruari keskel uus turniiri.