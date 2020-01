Soe ilm kimbutab noorte taliolümpiamängude korraldajaid

St Moritz peab ennast tänapäevase talispordi sünnilinnaks, kuid soe ilm ei muuda noorte olümpiamängude korraldamist kergeks. Šveitsi väikelinnas asuval järvel on talimängude võistlusi peetud varasemaltki, 1928. ja 1948. aastal, kuid seekord anti kiiruisuvõistluste korraldamiseks roheline tuli vaid loetud hetked enne suursündmuse avamist.

Kui järvejääga läks hästi ning korraldajad said kergendavalt ohata, siis Les Diableretis sundisid soojakraadid ja paduvihm tooma mäesuusanõlval finiši paarsada meetrit kõrgemale. "Tänu vihmale, mis on sadanud viimased 24 tundi, on muutunud mäesuusanõlv võistluse korraldamiseks ebasobivaks," andsid korraldajad teada. "Peale mitmeid teste ja nõupidamisi otsustasime muuta finiši asukohta."

Noorte taliolümpiamängud kestavad 22. jaanuarini.