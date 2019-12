Eestit esindab noorte olümpiamängudel rekordkoondis

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa andis koondise infopäeval noortele sportlastele kaasa soojad soovid. "Vaatame teie poole lootusrikkalt. Te poleks pääsenud noorteolümpiale, kui te poleks paljust loobunud – koolivaheaegadest, sõpradega ajaveetmisest ja paljust muust. See on sportlase saatus. Samas aga toote Eestile uhkust ning nakatate oma klassikaaslasi ja lähedasi sporti tegema. Loodan, et teil õnnestub oma eesmärgid realiseerida ning tulete tagasi nii mõnegi medaliga. Soovin teile õnne ja jõudu!" ütles Sõõrumaa.

Eesti delegatsiooni juht, EOK noortespordi projektide juht Merle Kaljurand märkis, et noorteolümpiale on minemas Eesti läbi aegade suurim koondis nii sportlaste arvu kui ka spordialade poolest. "Samuti teeb rõõmu, et oleme esmakordselt esindatud ka jäähokis ja freestyle-suusatamises, kus Eesti pole varem võistelnud. Noorte olümpiamängud annavad noortele väärtusliku kogemuse, sest multispordiüritus erineb tavapärastest võistlustest ning nõuab sportlaselt suuremat keskendumist," rääkis Kaljurand.

Olümpiaareenile asuvad:

Iluuisutamine

Eva-Lotta Kiibus

Arlet Levandi

3x3 jäähoki

Erik Potšinok

Marek Potšinok

Konrad Kudeviita

Kurlingu segavõistkond

Katariina Klammer

Natali Vedro

Henry Grünberg

Romet Mäesalu

Laskesuusatamine

Lisbeth Liiv

Demi Heinsoo

Miia Heleene Utsal

Tuudor Palm

Markus Rene Epner

Andreas Koppa

Freestyle-suusatamine

Kelly Sildaru

Murdmaasuusatamine

Johanna Udras

Eliisabet Kool

Kaspar Päärson

Anders Veerpalu

Mäesuusatamine

Hans Markus Danilas

Kahevõistlus ja suusahüpped

Triinu Hausenberg

Kahevõistlus

Markkus Alter

Markus Kägu

Suusahüpped

Karel Rammo

Freestyle suusataja Kelly Sildaru võistleb noorteolümpial pargisõidus. "Minu jaoks on noorteolümpial võistlemine tähtis, sest mul pole olümpiakogemust ja see annab aimdust, mida olümpiamängud endast kujutavad. See on suur võistlus ja usun, et ees ootab äge kogemus," ütles Sildaru.

Esimest korda on Eesti noorte olümpiamängudel esindatud ka jäähokimängijatega, kes loositakse ühte võistkonda teiste riikide sportlastega. Koondislased Erik Potšinok, Marek Potšinok ja Konrad Kudeviita avaldasid, et noorteolümpia on nende jaoks tähtis. "See on suur võimalus jääda kellelegi silma. Samuti huvitab meid, kuidas olümpiamängud välja näevad," rääkisid ambitsioonikad noormängijad.

Meeskond on end hästi kokku töötanud – huvitaval kombel kohtusid 15-aastased jäähokikoondislased esmakordselt juba lasteaias. "Käisime koos samas lasteaiarühmas. Meiega samas rühmas käis muide ka Viljar Lipard, kes võitis sel aastal Euroopa noorte olümpiafestivalilt judos pronksmedali. Nii et sattus sportlik lasteaiarühm!" muigasid poisid.

Kaksikvennad Potšinokid, kes kannavad tiimis ründaja rolli, alustasid uisutamisega juba neljandast eluaastast ning jõudsid hoki juurde Eesti koondise eest 109 mängu pidanud isa Roman Potšinoki jälgedes. "Isa eeskuju mängis rolli, aga meeldis ka jäähoki atmosfäär ja jää lõhn," ütles Erik. Kaitsepositsioonil mängiv Kudeviita teadis alati, et tahab sportlaseks saada, aga hoki juurde jäi 2. klassis pidama seetõttu, et hoki on huvitav. "Iga mäng on erinev ja kunagi pole igav," ütles Konrad.

Eesti koondise medalikogusse talvistelt noorte olümpiamängudelt kuulub kaks hõbemedalit 2012. aastast, mil laskesuusataja Rene Zahkna võitis kaks hõbemedalit sprindisõidus ja jälitussõidus. Suvealade noorte olümpiamängudelt on Eestil üks pronksmedal - Greta Jaansoni 2018. aastal võidetud sõudmise pronks.

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Kokku on starti oodata 1880 sportlast üle maailma – 940 neidu ja 940 noormeest.