Noorte olümpia avapäev: kaksikud tegid Eesti jäähokiajalugu

Nimelt pole kunagi varem eestlased olümpiamängudel jäähokis võistelnud ega väravat löönud. Seejuures viskas Marek oma meeskonna "Roheline" 10:5 võidumängus suisa kolm väravat, Erik Potšinok viskas oma meeskonna "Pruun" eest ühe värava ning andis kolm väravasöötu.

Kaksikud Erik ja Marek olid võitude üle väga õnnelikud, kuid juba laupäeval on vennad vastamisi. Üks peab võitma, teine kaotama. "Mis seal ikka – see ongi hoki," muigas mänge vaatama tulnud Eriku ja Mareku isa, endine hokimängija Roman Potšinok.

Kolmas Eesti jäähokimängija, meeskonna "Sinine" liige Konrad Kudeviita pidi lõpusekunditel võtma vastu valusa 8:9 kaotuse. Terve kohtumise tagaajaja rollis olnud "Sinine" suutis viimasel perioodil seisu viigistada, kuid kaks sekundit enne lõppu lõi vastane võiduvärava.

Kudeviita sõnul võtab veel aega, et kokkumäng teiste hokinoortega sujuma hakkaks. Nimelt on Kudeviita ühes rahvusvahelises kolmikus Leedu, Lõuna-Korea ja Uus Meremaa esindajaga, ühte liiget roteeritakse.

"Nii kui nad litri saavad, tahavad nad kohe väravale peale joosta ning nii jooksevad nad end veidi lukku," selgitas Kudeviita. "Üritasin neile öelda, et ärge minge peale ja tehke väike paus, aga nad veel ei tahtnud mind kuulata. See oli alles esimene mäng, kuus on veel ees. Küll me selle suhtluse korda saame."

Laupäeval on jäähokinoortel kavas suisa kaks mängu.

Iluuisutaja Arlet Levandi esitas Imagine Dragonsi pala "Natural" saatel ja publiku rõkkava kaasaelamise toel meeste üksiksõidus lühikava ning teenis 49,87 punkti. Seejuures sai ta artistlikkuse eest kiita – punkte 28,36.

"Eelmise aasta kevadel hakkas mulle see laul meeldima ning mõtlesin, et võtaks selle kavva. Publiku kaasaelamine oli päris äge, aga proovin ikka endale keskenduda. Vabakava tahaks kindlasti paremini teha," sõnas Levandi.

Meeste iluuisutamise üksiksõidu vabakava toimub 12. jaanuaril, lühikava järel on liider Venemaa sportlane Andrei Mozalev 79,72 punktiga.

Eesti kurlingu segavõistkond võttis A-alagrupi avamängus Lõuna-Korea vastu 3:15 kaotuse. Võistkonna treeneri Erkki Lille sõnul näitas mängu algus, milline oli võistkondade tasemevahe. "Meie ebaõnnestumised karistati koheselt, ent kosusime kolmandas ja neljandas endis. Turniir peaks edaspidi tooma Eesti satsilt ka kiiruse ja suuna poolest täpsemaid viskeid," hindas Lill. Laupäeval kohtutakse Hispaaniaga.

Laupäeval alustavad olümpiamänge laskesuusatajad, kui Prantsusmaal Les Tuffes suusakuurordis peetakse individuaaldistantse. Samuti teeb olümpiamängude debüüdi iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus. Võistlusi jätkavad jäähokimängijad ja kurlingumängijad.

Eesti koondise laupäevane ajakava (võistlusajad Eesti aja järgi):

11:00 kurlingu segavõistkonna alagrupimäng: Eesti – Hispaania

11:30 3 vs. 3 jäähoki:

"Roheline" (Marek Potšinok) vs. "Pruun" (Erik Potšinok)

"Sinine" (Konrad Kudeviita) vs. "Oranž"

11:30 laskesuusatamise naiste 10 km individuaaldistants (Demi Heinsoo, Lisbeth Liiv, Miia Heleene Utsal)

14:30 laskesuusatamise meeste 12,5 km individuaaldistants (Markus Rene Epner, Andreas Koppa, Tuudor Palm)

17:00 naiste iluuisutamise üksiksõidu lühikava (Eva-Lotta Kiibus)

17:00 3 vs.3 jäähoki: "Sinine" (Kudeviita) vs. "Must"

18:30 3 vs. 3 jäähoki: "Punane" vs. "Roheline" (M. Potšinok), "Pruun" (E. Potšinok) vs. "Hall"

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Eesti koondis on 25-liikmeline.