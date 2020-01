2 päeva noorte olümpiani: kolm Eesti hokinoort hakkavad mängima üksteise vastu

9. jaanuaril Lausanne'is algavatel noorte taliolümpiamängudel on Eesti esimest korda esindatud jäähokimängijatega, kes asuvad kõrget kohta püüdma 3 vs 3 jäähokiturniiril. Ometi asuvad Eesti mängijad jääl olümpiakulla eest võitlema üksteise vastu mängides.

Oktoobris Tondiraba jäähallis peetud katsevõistluse tulemusel pääsesid noorte olümpiale Konrad Kudeviita, Erik Potšinok ja Marek Potšinok, näidates kiirust ja osavust nii uisuharjutusel kui ka pealevisetel.

Kaksikvennad Potšinokid, ametilt ründajad, alustasid uisutamisega juba neljandal eluaastal ning jõudsid hoki juurde tänu oma isale, Eesti koondise eest 109 mängu pidanud Roman Potšinokile. "Isa eeskuju mängis rolli, aga meeldis ka jäähoki atmosfäär ja jää lõhn," ütles Erik. Kaitsjana mängiv Kudeviita teadis alati, et tahab sportlaseks saada, aga jäähoki juurde jäi ta teises klassis pidama seetõttu, et hoki on huvitav. "Iga mäng on erinev ja kunagi pole igav," ütles Konrad.

Lausanne'is ei lähe Vaudoise Arena jäähokiareenil aga vastamisi riigid, vaid rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) leiutas selle tarbeks omapärase võistlusformaadi. Üle maailma kokku sõitnud hokinoortest, kes selgusid rahvuslike tehnikavõistluste tulemuste põhjal, moodustatakse kaheksa 11-liikmelist tiimi, kusjuures sama riigi sportlased jaotatakse erinevatesse võistkondadesse. Omapärast formaati põhjendab IIHF nii: "See võimaldab maailma erinevatest otstest pärit jäähokimängijatel, kelle oskuste tase erinev, kokku tulla ja nautida noorte olümpiamängudel üheskoos meie kaunist spordiala."

Nõnda mängib Kudeviita tiimis "Sinine", Erik Potšinok esindab meeskonda "Pruun" ja Marek Potšinok on tiimis "Roheline" . Olümpiadebüüdi teevad noormehed juba reedel, 10. jaanuaril kui kohaliku aja järgi kell 16 peetakse esimesed matšid tiimide "Pruun" ja "Kollane" ning "Roheline" ja "Must" vahel. Kudeviita saab jääle kohaliku aja järgi kell 17.30, kui "Sinine" kohtub tiimiga "Punane".

3 vs 3 jäähokiturniiri eripära:

Osaleb 8 tiimi, kus on 13 mängijat (11 väljakumängijat + 2 väravavahti). 11 mängijat jaotatakse kolme kolmikusse. Seejuures on teises ja kolmandas kolmikus neli liiget ehk roteeritakse väljajäävat liiget, sest korraga on ühes võistkonnas jääl väravavaht + 3 väljakumängijat.

Mängitakse 3x16 minutit ja iga minuti tagant vahetatakse sireeniga antava käskluse puhul koosseise (iga kolmik mängib kohtumise jooksul 16 vahetust).

Mänguväljak on tavapärasest väiksem – 1/3 jäähokiväljakust.

Turniiri eesmärk on, et jääl oleksid võimalikult võrdsete oskustega mängijad. Seetõttu mängib ühe meeskonna esimene kolmik alati teise meeskonna esimese kolmiku vastu, teine teise ja kolmas kolmanda kolmiku vastu.

Kasutatakse mugandatud reegleid, kus mängukatkestuste arv on viidud miinimumini (näiteks ei fikseerita suluseisu ega pikka litrit). Kui litter satub väravavahi valdusse, siis ei jätkata lahtiviskega, vaid vastasvõistkond peab korraks taganema, et puurivaht saaks litri uuesti mängu panna.

Kuigi meeskonnad kannavad praegu nimesid oma mängusärgi järgi – "Sinine", "Punane", "Pruun", "Kollane", "Roheline", "Must", "Oranž" ja "Hall", saavad nad 8. jaanuaril enda meeskondadele valida hüüdnimed.

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Kokku on starti oodata 1880 sportlast üle maailma – 940 neidu ja 940 noormeest.